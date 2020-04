¿Qué Debo Hacer Para No Contagiarme De Coronavirus En El Trabajo?

¿Qué Debo Hacer Para No Contagiarme De Coronavirus En El Trabajo? - EUROPA PRESS

MADRID, 16 abr. (EDIZIONES)

Con motivo de la reanudación al trabajo esta semana de los trabajadores no esenciales que no puedan teletrabajar desde casa, el Gobierno de España publicó una guía de buenas prácticas frente al coronavirus con una serie de recomendaciones y pautas orientadas a evitar el contagio y la propagación del virus.

La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo. Asimismo, recalca la importancia de elegir el teletrabajo, en caso de que se pueda, y no acudir al centro de trabajo si la persona presenta cualquier tipo de sintomatología, a estado en contacto estrecho con personas contagiadas por el virus o pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad (embarazadas, con patologías previas o edad avanzada).

En cualquier caso, si una persona presenta síntomas, la recomendación es quedarse en casa, llamar al teléfono de consulta COVID habilitado para cada comunidad autónoma y seguir el protocolo de actuación en estos casos.

¿QUÉ PUEDO HACER ANTES DE IR A TRABAJAR PARA NO CONTAGIARME?

Antes de ir a trabajar, lo ideal sería elegir un medio de transporte que evite la agrupación con más personas para garantizar la distancia mínima interpersonal de 2 metros. Si no hay posibilidad, debemos tratar de seguir guardando la distancia de seguridad con otros viajeros y hacer uso de una mascarilla higiénica.

En caso de elegir ir en coche o VTC hay que extremar las medidas de limpieza y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos.

¿QUÉ PUEDO HACER MIENTRAS ESTOY EN EL CENTRO DE TRABAJO PARA NO CONTAGIARME?

La planificación es la clave para evitar agrupaciones de personas tanto a la entrada y salida del trabajo, así como también en las zonas comunes.

En el puesto de trabajo, además de seguir las recomendaciones individuales de higiene y tatar de evitar compartir equipo, debemos asegurarnos de seguir manteniendo una distancia mínima de dos metros con el compañero. Para que esto último sea posible, se recomienda flexibilizar los horarios para escalonar las entradas y salidas de personas y limitar el aforo.

En cuanto al uso de mascarillas en los centros de trabajo, la guía señala que no es imprescindible usarla durante la jornada laboral si el trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia.

No obstante, la empresa deberá facilitar el uso de equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo.

¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE IR AL TRABAJO AL LLEGAR A CASA?

La guía recomienda cuidar las distancias y las medidas de higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo.