El decreto sobre la publicidad de juego permite la participación de los niños de San Ildefonso en sorteos de Loterías

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que limita la publicidad de esta actividad, prevé la participación de los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso en los sorteos de la Lotería Nacional, así como el mantenimiento de la denominación 'Sorteo de El Niño' por su "arraigo" y "tradición".

Según se recoge en el documento, sometido a información pública a partir de este lunes, se mantiene la posibilidad de que los alumnos y miembros "de escuelas o instituciones de beneficencia" participen en los sorteos de la Lotería Nacional en que venían participando.

"La participación de estos menores como extractores de las bolas con los distintos números que conforman los boletos premiados goza de un consolidado arraigo y tradición en la sociedad española", se detalla en la memoria del análisis del impacto normativo del decreto.

En particular, explica que los alumnos de la Residencia-Internado San Ildefonso "llevan cerca de dos siglos y medio cantando los números de la Lotería Nacional, siendo el primer sorteo en el que toman parte como extractores el 9 de marzo de 1771". Esta dispensa no incluye, sin embargo, la participación de menores en la publicidad y las actividades comerciales de las actividades de juego del operador distintas de la propia participación en el sorteo.

"Resulta tal especificidad, por tanto, plenamente coherente con el régimen de publicidad proyectado y, a la vez, sensible a una realidad arraigada, en todo caso de impacto moderado y puntual, y no susceptible de suponer ni incrementar el riesgo de banalización del juego en general, ni del juego de lotería en particular, en la sociedad española", argumenta el texto recogido por Europa Press.

El real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego entrará en vigor el 1 de julio de 2020 y se prevé un plazo de adaptación de tres meses para que los operadores de juego puedan ajustarse a su contenido.

PRIMERA MEDIDA DE UN PLAN INTEGRAL

Con esta primera medida, el Ministerio de Consumo regula tanto los horarios de emisión como el contenido de los mensajes publicitarios sobre juegos de azar y apuestas 'online', dentro de un plan integral que abordará otros ámbitos del sector del juego.

El documento contiene 37 artículos con más de un centenar de medidas que regulan toda la publicidad del sector del juego, público y privado, de competencia estatal en los diferentes formatos de radio, televisión e internet.

Según explicó el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, el objetivo de esta regulación es proteger a los menores, a los jóvenes de 18 a 25 años el colectivo de personas con tendencia a desarrollar conductas patológicas; y cualquier consumidor que se encuentre expuesto a la publicidad del juego.

Entre las medidas que incluye el documento destacan que publicidad estará permitida en las retransmisiones de eventos deportivos que se emitan en radios y televisiones a partir de las 20.00 horas, como excepción a la norma general que limitará este tipo de anuncios a la franja de madrugada, de 1.00 a 5.00 horas.

Respecto a los soportes físicos, por defecto se prohíben los anuncios de apuestas 'online' en vallas publicitarias y en soportes físicos urbanos si así lo decide la comunidad autónoma. Tampoco se podrán anunciar estas actividades ni en el interior ni el exterior de espacios donde pueda haber presencia de menores, tales como espacios deportivos, teatros, cines, etc.

Por otra parte, las aplicaciones de juego gratuito quedarán exclusivamente emplazadas en la plataforma del operador de juego y solo podrán acceder los jugadores registrados, eliminando con ello la posibilidad de que sean accesibles a menores de edad.

Sobre los pronosticadores de apuestas profesionales, conocidos como 'tipsters', el texto prevé que los operadores de juego solo podrán suscribir contratos publicitarios con aquellos que se comprometan a publicar de forma íntegra, en las redes sociales o en las páginas web donde realizan sus pronósticos, todos los resultados que hayan obtenido a título individual en la plataforma del operador con el que han formalizado su relación contractual publicitaria.