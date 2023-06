El Defensor del Pueblo y el arzobispo de Madrid arropan la inauguración de una exposición sobre víctimas de abusos

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, han arropado este viernes la inauguración de la exposición fotográfica 'Shame European Stories', de Justice Initiative, que recoge casi 100 retratos de víctimas y supervivientes de maltrato infantil y abusos sexuales en la infancia.

El nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pedido "perdón" a las víctimas de abusos sexuales acaecidos en el seno de la Iglesia y se ha comprometido a acompañarlas y a que no les falte "el reconocimiento y la comprensión".

"Quiero apoyarme en la voz del Papa y de mi predecesor, el cardenal Osoro, para pedir perdón. En medio de un huracán amplio y desbordante, la Iglesia de Madrid no quiere esconder el sufrimiento que miembros de la Iglesia han provocado, por eso pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal", ha subrayado Cobo.

Según ha indicado, "cada víctima tiene una historia, un nombre y unas cicatrices y hoy al nombrarlas se inicia un proceso de esperanza". Además, ha pedido "que el abuso no se encubra nunca".

Así lo ha indicado durante la inauguración de esta exposición itinerante que muestra las imágenes captadas por el fotógrafo italiano Simone Padovani, y que está abierta al público en el Espacio para las Artes y la Palabra O_Lumen de Madrid, perteneciente a la orden de los Dominicos.

Entre los asistentes al acto también se encontraba el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que no ha realizado ninguna intervención pública. En todo caso, ha indicado a Europa Press que continúan los trabajos en la comisión para la investigación de los abusos en la Iglesia católica y cuyos resultados se esperan para antes de que termine el año.

Por parte de la Iglesia, también ha participado el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, que ha pedido "perdón" por no haber logrado del todo desde el ámbito de las instituciones religiosas la justicia para todas las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia.

"Pedir perdón por no haber logrado del todo, en las instituciones que represento, la justicia personalizada en cada rostro sufriente. Hay un camino ya avanzado. Se ha logrado mucho, pero aún queda en las personas e instituciones un trecho por recorrer", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que esta exposición se presenta en un espacio "para el reconocimiento y la justicia; para la verdad que haya podido ocultarse; para el perdón sentido y comprometido; para sacar a la luz el sufrimiento de tantas y tantas víctimas de abusos en los diversos ámbitos de la sociedad, también en la Iglesia".

Por parte de los organizadores de la exposición, ha intervenido el presidente de Justice Initiative, Guido Fluri, quien ha hecho un llamamiento a todos los políticos españoles para que contribuyan al "reconocimiento y la reparación" de las víctimas así como a la "prevención".

"Esta exposición debe abrirnos los ojos", ha señalado Fluri, al tiempo que ha denunciado que, a pesar de que hay "decenas de miles de víctimas de abusos", en la "mayoría de países no se ha producido una confrontación seria" con los abusos.

Por su parte, el miembro fundador de la Asociación Nacional Infancia Robada ANIR, diputado socialista en el Congreso y padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta, Juan Cuatrecasas, ha reclamado "reconocimiento, reparación y más fondos públicos a investigación para paliar las secuelas graves que acarrean estos delitos".

Durante el acto, también han intervenido algunas víctimas de abusos, como Fernando García Salmones, que los sufrió en el seno de la Iglesia. "Ojalá no estuviéramos aquí, ojalá la Iglesia estuviera del lado de los buenos", ha expresado.

Por su parte, Teresa Conde, ha explicado que sufrió "abusos físicos, psíquicos e institucionales" por parte de la Iglesia. "Me he podido pagar la terapia aunque en general las víctimas no solemos gozar de una economía saneada", ha explicado.

Además, Pepe Godoy ha contado cómo sufrió abusos por parte de su entrenador de fútbol desde los 8 hasta los 20 años. "Todos le querían pero era un monstruo. También abusó de mis hermanos. Me sentí culpable, cómplice", ha explicado.

Asimismo, Juan Cuatrecasas ha contado que los abusos que sufrió cuando era un niño por parte de un profesor le provocaron "graves secuelas". "No podía dormir, me autolesionaba, intenté quitarme la vida en varias ocasiones", ha recordado, al tiempo que ha implorado "una actuación inmediata en pro de las víctimas".

Desde Justice Initiative también han animado a la sociedad a firmar la petición de la campaña 'SafeForKids', que busca que las plataformas digitales tengan obligación de retirar todo el material de contenido sexual que afecte a menores, de las redes. Actualmente, llevan recogidas en toda Europa más de 120.000 firmas, 18.000 de ellas en España.