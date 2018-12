Delegado del Vaticano en la Asociación Médica Mundial dice que la ley de eutanasia "desfavorece" a "los más vulnerables"

Publicado 14/12/2018 18:20:04 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Santa Sede en la Asociación Médica Mundial y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, Pablo Requena, ha afirmado que la ley de eutanasia del PSOE que se está tramitando en el Congreso de los Diputados va a "desfavorecer" a los "más vulnerables".

"No es una cuestión de derechas o izquierdas. Es más, una persona de izquierdas tendría que darse cuenta de que los más vulnerables, con una ley de este tipo van a quedar desfavorecidos", ha valorado Requena este jueves 13 de diciembre durante el coloquio organizado por ForoPalabra sobre '¿Qué es morir con dignidad? Perspectivas de la eutanasia y de los cuidados paliativos', que se celebró en la sede del Banco Sabadell, en Madrid.

A su juicio, esta ley "pretende dar la posibilidad a unos pocos de elegir libremente el momento de su muerte" y "pone un peso muy grande a miles de personas que, si esa ley existe, tendrán que preguntarse cada día por qué seguir siendo un peso para su familia y la sociedad".

Para Requena, a veces, este tipo de leyes se presentan como normativas que "hacen más libre al país y a las personas" pero ha invitado a preguntarse "si realmente es así".

El director de la revista Palabra, Alfonso Riobó, fue el encargado de presentar el foro, que tenía como objetivo contribuir a "ampliar el concepto" de los cuidados paliativos, tal y como pide la Academia Pontificia para la Vida.

Durante el coloquio, Requena ha advertido de que es "muy difícil" responder a la pregunta "¿Qué es morir dignamente?" porque "la dignidad se utiliza tanto para defender como para atacar" la eutanasia.

"Es digno aquello que tiene tal valor que no tiene precio. De ahí debería arrancar el discurso. La eutanasia no ofrece morir con dignidad, simplemente anticipa el momento de la muerte pero no te ayuda a morir mejor. Lo que sí ayuda a morir mejor es una atención médica adecuada, un equipo asistencial competente y compasivo, la familia y la sociedad", ha explicado.

Además, ha puesto como ejemplo algunas historias que le han ayudado a reflexionar sobre la cuestión, como la de un expresidente de la Asociación Médica Holandesa a quien conoció en las reuniones de la Asociación Médica Mundial. Este doctor le contó que su padre había muerto con grandes dolores.

"Esta historia me hizo pensar dos cosas: la primera, que cada historia es única e irrepetible y uno nunca se puede meter en este paciente concreto que quizá pide que le ayuden morir. Esto me ha ayudado a saber diferenciar entre la situación personal del que puede pedir la eutanasia en un momento dado y la situación social y política de interés de un país", ha matizado.

Por su parte, el médico y presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Rafael Mota, se ha referido a otra ley que también está en tramitación en el Congreso, la ley de muerte digna de Ciudadanos, que se centra en los cuidados paliativos. Según ha precisado, desde la formación naranja contactaron con la Secpal para que hicieran sus aportaciones al texto y tras leerlo, ha asegurado que les han "tomado el pelo" porque no han incluido "ni la mitad" de las sugerencias que plantearon.

Entre estas propuestas que no han integrado en la norma, Mota pone como ejemplo la que se refiere a los días de permiso para familiares que acompañan a personas que están "en ese proceso de final de vida". "Si le ingresan en el hospital, al familiar le dan tres días; si está en casa, ni siquiera eso. Hacen falta medidas para que el familiar cuidador no se tenga que pedir una baja laboral por depresión sino porque realmente está acompañando en ese proceso de final de vida a su familiar más querido", ha subrayado.

Para este experto, es necesaria "más formación" de los profesionales en los cuidados paliativos, no solo de los médicos, sino también de las enfermeras o los trabajadores de las residencias de mayores, creando "una red de atención integrada", y ha pedido que se tomen medidas porque "los profesionales sanitarios están desbordados".