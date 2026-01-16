Derechos Sociales precisa que la Ley Goodall no trata de equiparar derechos de grandes simios con los de las personas

Derechos Sociales dice que la Ley Goodall no equiparará derechos de grandes simios con los de las personas. - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha señalado que la futura 'Ley Goodall' que pretende proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de grandes simios no trata de equiparar los derechos de estas especies con las personas, al igual que la ley reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor, pero no trata de comparar a la laguna con una persona.

"A mí sí me gustaría que contemplásemos que una ley de derechos de los grandes simios, igual que una ley de derechos de los animales, no está tratando de equiparar derechos entre diferentes cosas, entre personas, animales, naturaleza, igual que la ley que protege al Mar Menor no trata de equiparar al Mar Menor con una persona, pero sí le da personalidad jurídica", ha señalado.

A su vez, ha puntualizado que una de las principales decisiones que han tomado con respecto a esta futura normativa es que ésta debe ir acompañada de una memoria económica "que tenga en cuenta el acompañamiento necesario para facilitar el cumplimiento del mandato legal que se produzca el que sea, del mandato legal y del mandato social".

Así se ha expresado en 'Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia', la jornada científica organizada por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuários (AIZA) y celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados.

Más allá de ello, ha considerado que es "muy prematuro" pronunciarse sobre los contenidos tendrá el futuro texto legal, pero ha especificado que la idea es que ésta refleje "un equilibrio entre el conocimiento científico, el rigor jurídico y el compromiso ético" de la sociedad. "Tiene que ser una ley para la sociedad en la que estamos", ha recalcado.

PROHIBIR LA CRÍA EN CAUTIVIDAD

El director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha instado a incluir en el anteproyecto de Ley Jane Goodall la prohibición de la cría en cautividad de grandes simios. "(Esta prohibición) es el núcleo primordial que la ley de grandes simios debe legislar, partiendo de la base que todos los artículos de la misma, por supuesto, son esenciales", ha recalcado.

Pozas ha agradecido que Derechos Sociales les haya enviado antes de que acabara 2025 un "preborrador" de la futura normativa sobre grandes simios, con la que el Departamento de Pablo Bustinduy pretende proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de grandes simios.

DAR VOZ A LA CIENCIA

Por otro lado, el presidente de Asociación Ibérica de Zoos y Acuários (AIZA), Javier Almunia, ha explicado que la organización ha decidido poner en marcha esta jornada en una labor de transparencia y por su compromiso con que la futura normativa sobre los grandes simios esté fundamentada "en el conocimiento científico y en la evidencia".

Aunque ha criticado que los profesionales de zoos y acuarios "habitualmente" sienten una animadversión en la que se les tilda de "maltratadores", ha destacado que con esta jornada no pretenden reivindicar el papel de AIZA ni poner en valor "un sector que está altamente regulado".

"Nuestro objetivo es dar la voz a la ciencia, que creemos que ha sido excluida del debate normativo. Para nosotros es fundamental que estos técnicos estén en el debate del que versa su conocimiento científico: cómo conservar mejor los primates", ha destacado.

Derechos Sociales se encuentra preparando el texto legal de la 'Ley Jane Goodall' desde el año pasado, "una propuesta pionera" con la que España se convertiría en el primer país en reconocer, por ley, derechos básicos para los grandes simios, según el Ministerio.

De acuerdo con lo que señaló el Departamento en 2025, el borrador persigue erradicar el tráfico ilegal de animales como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila; establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento.

A su vez, también busca prohibir su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, en todo caso con propósito de conservación; así como restringir su tenencia y cría en cautividad en parques zoológicos.