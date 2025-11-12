Derechos Sociales quiere prohibir el uso de grandes simios en espectáculos que menoscaben su dignidad

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado que el borrador de la 'Ley Jane Goodall' sobre la que trabaja su Departamento busca, entre otras cuestiones, prohibir el uso de los grandes simios con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad y erradicar el tráfico ilegal de estas especies.

A su vez, también quiere establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento, además de establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, con propósito de conservación.

"Es una política ambiciosa y determinante en materia de protección animal. Se trata de la primera normativa de estas características a nivel mundial", ha señalado Bustinduy desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha celebrado este miércoles un acto homenaje a Jane Goodall.

El texto de Derechos Sociales lleva el nombre de la reconocida científica británica como homenaje a su incansable labor en defensa de estas especies y contempla aspectos como la protección de la dignidad, el derecho a la vida y a la libertad y la no tortura de grandes simios como el orangután, el chimpancé, el bonobo o el gorila.

Tal y como ha recordado Derechos Sociales, se trata de una normativa que las principales asociaciones del sector venían reclamando y que es una obligación legal mandatada por la Ley de Bienestar Animal.

A juicio de Bustinduy, la mejor forma de "honrar" el legado de Goodall será aplicando "en todas las normas, en especial en esta, su visión del mundo, una visión empática y fraterna, que nos vincula ineludiblemente a las demás especies y al conjunto de los ecosistemas".