Desaparecidos 12 migrantes tras saltar al agua cerca de la isla de Cabrera

Archivo - Buque de Salvamento Marítimo.- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID/PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 migrantes se encuentran en paradero desconocido después de haber saltado al agua desde una patera en la tarde de este viernes, ha informado Delegación del Gobierno en Baleares.

La patera fue rescatada a las 18.45 horas a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron las 14 personas migrantes, de origen magrebí, que se encontraban a bordo de la embarcación y que fueron rescatadas.

Se ha establecido un dispositivo de búsqueda en zona por Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo.

En la operación de rescate han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.