Desplegados más de 2.700 efectivos y 426 medios terrestres del Gobierno en el incendio de Madrid y Ávila

Sigue en directo la última hora de los incendios forestales en España

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y asiste a la reunión del Comité
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y asiste a la reunión del Comité - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Sociedad
Actualizado: sábado, 25 julio 2026 15:00
Seguir en

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.737 efectivos, además de 426 medios terrestres y 21 medios aéreos forman parte de los dispositivo desplegado por el Gobierno central para hacer frente al gran incendio que afecta a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 1.201 intervinientes y 405 medios terrestres, mientras que la Guardia Civil participa con 1.085 agentes, 60 vehículos y dos helicópteros. Por su parte, la Policía Nacional ha movilizado 220 agentes y Protección Civil, 110 efectivos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha movilizado 103 personas, en cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 11 aviones, ocho helicópteros y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP).

En este dispositivo también participan 18 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que asesoran a los servicios de emergencia en la gestión de los incendios.

Contador

Artículos Relacionados

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado