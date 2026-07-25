La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila

Militares de la UME transportan unas 200 camas para los desplazados - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha decidido un mando unificado para luchar contra los incendios de Madrid y Ávila que ya han calcinado más de 15.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a 63.000 personas.

El jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, lo ha anunciado tras la reunión el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos (Madrid), al que ha asistido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El responsable de la UME ha explicado que se ha tomado esta decisión porque "previsiblemente en poco tiempo van a confluir" los fuegos de Madrid y de Ávila en la zona de San Martín de Valdeiglesias.

"Es decir, trabajaremos no en dos sectores, el sector Madrid y el sector Ávila, sino trabajaremos como un sector único, tratando esta catástrofe, tratando este incendio, como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempo", ha subrayado Marcos

El jefe de la UME ha subrayado que esta decisión "va a contribuir sin duda a la eficacia, en la gestión, en la coordinación y en la agilidad de todas las decisiones" que se adopten para luchar contra los incendios.