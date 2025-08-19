La DGT alerta del aumento de conductores denunciados por exceso de velocidad: 68.662 en su última campaña

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil en una campaña de control de velocidad. - DELEGACIÓN - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de un incremento del número de conductores denunciados por exceso de velocidad. En su última campaña de vigilancia, desarrollada entre los días 4 y 11 de agosto, fueron denunciados 68.662 conductores del total de 1.031.303 vehículos controlados, lo que representa un 6,7% del total.

Este porcentaje es ligeramente superior al registrado en la última campaña realizada en el mes de abril y que "sigue la tendencia al alza de las campañas de vigilancia intensiva" efectuadas con anterioridad, según la DGT.

Por tipo de vía, más de la mitad de las denuncias formuladas, el 53,2%, fueron a conductores que circulaban por autopistas y autovías, mientras que el 44,9% se efectuaron a conductores que lo hacían por carreteras convencionales, lo que supone 36.662 y 30.854 conductores, respectivamente. Además, 1.310 conductores (1,9%) fueron denunciados en travesías.

En el ámbito penal, 11 de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.