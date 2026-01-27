DGT avisa de que la borrasca puede dificultar la circulación por carretera en amplias zonas de la Península

Archivo - Un camión circula por una carretera cubierta de nieve - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha avisado de que el temporal por la borrasca Joseph puede dificultar la circulación por carretera en amplias zonas de la Península, por lo que ha instado a la población a "mantenerse informado, además de ir equipados con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas".

Tráfico recomienda a los conductores que tengan que desplazarse por carretera esta tarde-noche y a lo largo de mañana que planifiquen su viaje y antes de emprenderlo consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras.

La borrasca Joseph está dejando fuertes lluvias y vientos en amplias zonas de la Península y desde esta tarde y principalmente por la noche las precipitaciones en forma de nieve podrían caer de manera copiosa en provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos, con avisos naranjas de AEMET- a los que se sumará el resto de las provincias de Castilla y León, así como la ibérica riojana, serranía de Cuenca, Teruel, Navarra, Zaragoza, Huesca y Comunidad de Madrid, con avisos amarillos.

Las nevadas, como es habitual, pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, tales como: A-6 Madrid-A Coruña; AP-6 Guadarrama (Madrid)- Adanero (Ávila); AP-61 Segovia- San Rafael; AP-51 Ávila- Villacastín; A-1 Madrid- Burgos; AP-1 Burgos- Vitoria; A-2 Madrid-Calatayud; y A-52 Benavente (Zamora)- Ourense.

Aunque es un episodio en el que las nevadas se desarrollarán en un corto periodo de tiempo, la Dirección General de Tráfico tiene medidas previstas, como restricciones a la circulación de vehículos pesados y embolsamiento de camiones; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Ante las nevadas, la DGT recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno; y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.