La DGT avisa de cortes tráfico este fin de semana en carreteras de Madrid, Ávila y Segovia por la Vuelta 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha avisado este viernes de que varias carreteras de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León se verán afectadas por restricciones, cortes puntuales y otras medidas por desarrollo de las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025 este fin de semana.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, el día más complicado por los cortes de carretera será este sábado. La etapa se desarrollará entre el municipio de Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, y los corredores subirán también por el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y Puerto de Navacerrada, pasando por San Lorenzo de El Escorial, Los Ángeles de San Rafael, Cercedilla y Guadarrama, entre otros.

La DGT ha detallado que los cortes de tráfico serán intermitentes y se producirán desde el mediodía del sábado en varias carreteras tanto de la Comunidad de Madrid, como de las provincias de Ávila y Segovia.

Durante la etapa del domingo también se producirán cortes por la tarde en varios puntos del recorrido que discurrirá entre las localidades de Alalpardo y Madrid capital.

Tráfico está informando a los conductores de dichos cortes desde el jueves a través de los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras de esta zona de influencia y desde el Servicio de Información de Tráfico de la DGT para que aquellos que tienen previsto desplazarse por la zona este fin de semana planifiquen su itinerario alternativo con antelación.

La DGT recomienda informarse del estado de las carreteras a través de todos sus canales de comunicación, para poder evitar imprevistos y utilizar los itinerarios alternativos propuestos en caso necesario.