La DGT lanza su campaña de Semana Santa, con foco en el peatón: "No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo"

1071971.1.260.149.20260323155056 Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insi - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanza este martes su tradicional campaña de comunicación para los días festivos de Semana Santa, que esta vez pone el foco en los peatones que cruzan un paso de cebra más atentos a lo que pasa dentro de su teléfono móvil que a lo que pasa a su alrededor en la calle.

"Los datos nos dicen que uno de cada tres peatones cruza la calle mirando el móvil, un comportamiento muy peligroso ya que, al no prestar atención al entorno, el riesgo de ser atropellado se dispara", ha indicado el departamento que dirige Pere Navarro.

Con el lema 'No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo' y el hashtag #PerderseLaVida, Tráfico quiere llamar la atención sobre los peatones. En el anuncio se puede ver a un chico, cruzando un paso de cebra absorto en la pantalla de su móvil.

A su alrededor suceden cosas sorprendentes, unas reales, otras oníricas, (un famoso al que le persiguen unos paparazzi, una novia a la fuga, unas jóvenes haciendo una coreografía) pero nada llama su atención porque él sigue solo pendiente de lo que sucede dentro de su teléfono.

"Un comportamiento imprudente que termina con un final muy trágico al ser atropellado mortalmente por un vehículo que tampoco vio venir", advierte la DGT.

Producida por Be Sweet para Ogilvy, la campaña podrá verse y escucharse desde este martes y hasta el próximo 13 de abril en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales y redes sociales.