La DGT lanza esta semana una campaña para vigilar el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo, 16 de marzo, una nueva campaña de vigilancia y control dentro de su calendario anual, centrada en esta ocasión en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tanto en vías urbanas como interurbanas.

El objetivo de esta campaña es que todas las personas ocupantes de los vehículos hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI. Es por ello que tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales que se unirán a la campaña con el propósito de aumentar la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

También se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las cámaras de la DGT ubicadas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

Además, la campaña se ha sumado a su vez a la organizada por RoadPol (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que, dentro del espacio de la Unión Europea, quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención.

Según han detallado en un comunicado, los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos motorizados; su uso puede determinar seguir vivo o fallecer en el siniestro vial.

Aunque su eficacia ha sido científicamente demostrada, todavía hay un número significativo de conductores y ocupantes que no utilizan un sistema de retención o lo hacen de manera incorrecta. Especialmente para los sistemas de retención infantil, en los que existe una alta prevalencia de uso incorrecto o del uso de sistemas que no son los adecuados para el tamaño del niño.

En 2024, fallecieron en vías interurbanas 157 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, lo que representa el 26,8% del total.

Además, por si su eficacia no resulta motivo suficiente, no llevar puesto el cinturón de seguridad o no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o hacerlo de manera incorrecta se sanciona con cuatro puntos y una multa de 200 euros, tal y como recoge la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, como recuerda la DGT.

IMPORTANCIA DE LOS SRI ADECUADOS

Debido a que la estatura de los niños es diferente a la estatura de los adultos, el cinturón de seguridad no es suficiente para ellos. Los niños no son más pequeños y tienen proporciones relativas de las partes de su cuerpo y el desarrollo de sus huesos y músculos es diferente al de los adultos, por lo que necesitan un sistema adaptado a su tamaño y peso.

Hay diferentes tipos de sistemas, pero todos tienen una serie de características comunes: evitar que el ocupante sea expulsado del vehículo en caso de impacto; distribuir las fuerzas de un choque sobre las partes más fuertes del cuerpo humano; reducir el riesgo de contacto del cuerpo humano con el interior del vehículo o reducir la gravedad de lesiones si el contacto llegase a ocurrir; evitar lesiones a otros ocupantes, por ejemplo, en un choque frontal, los pasajeros de los asientos traseros sin cinturón pueden ser catapultados hacia adelante y golpear a los otros ocupantes de los asientos delanteros.

En el caso de los niños, los datos reflejan que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

La DGT ha recordado que en España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 centímetros.

Además, los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible, hasta los 4 años y, obligatoriamente, hasta los 15 meses.