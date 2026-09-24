La DGT pide "apoyo" y "complicidad" a "todas las entidades" para bajar la tasa de alcohol al volante

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha pedido este jueves "a los medios de comunicación y a todas las entidades apoyo, ayuda, complicidad e implicación" para bajar la tasa máxima de alcohol permitida al volante, que volverá al Congreso la próxima semana previsiblemente.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así en la inauguración de la jornada de presentación de las recientes novedades introducidas en el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables.

"Si sacamos lo de la tolerancia cero para alcohol y conducción, cerramos el círculo de la política de alcohol y conducción y nos situamos como unos referentes europeos en el ámbito de la seguridad vial. Suerte", ha afirmado.

El director de la DGT ha insistido en que "todos los expertos" recomiendan esta medida, entre ellos, los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea.

Asimismo, Pere Navarro ha añadido que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la sociedad civil "lo piden". "Con lo cual, no alcanzo a ver ninguna razón para que no salga", ha remarcado.

Por último, el director ha dicho que parece que "no está de moda" en interés público. Así, ve "legítimo que haya sectores que no se les preocupe el tema", pero ha aseverado que "el interés público general parece que tiene que estar por encima de todo esto".

El pasado mes de marzo, la Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, rechazó la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, Vox, UPN y ERC.