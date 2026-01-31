Día de los Humedales: a qué riesgos se enfrentan unos ecosistemas fundamentales

Archivo - Vistas del Charco de la Boca, con aves acuáticas en el centro de visitantes La Rocina, en el Día Mundial de los Humedales en Almonte, (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ambientales han coincidido en hacer un llamamiento a la urgencia de cumplir las medidas previstas en el Plan Estratégico de Humedales a 2030 que, a pesar de haber sido aprobado en 2023, tiene una implementación a su juicio "insuficiente". Así se han manifestado por el Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero.

Amigas de la Tierra ha alertado de que entre los compromisos que ya debían haberse cumplido, pero que siguen sin materializarse, están la actualización del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, la delimitación y deslinde de los humedales que forman parte del dominio público, la identificación de prioridades de restauración o la eliminación de la posibilidad legal de desecar humedales.

Para la organización, "cuando se ha actuado, ha sido superficial sin abordar las causas estructurales de la degradación". Además, ha apuntado que "grandes inversiones públicas se han destinado a proyectos que no frenan el expolio del agua, tampoco eliminan las presiones de la agroindustria intensiva ni recuperan la funcionalidad ecológica de los humedales".

Por ejemplo, en Doñana, ha señalado que las actuaciones clave para garantizar el futuro de su marisma continúan bloqueadas, como la restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre. "La falta de ambición política y la negativa del Gobierno a afrontar la expropiación de los terrenos de la antigua marisma desecada mantienen estas intervenciones en un limbo administrativo", ha apuntado.

Amigas de la Tierra es una de las organizaciones que también reclaman "un cambio profundo de rumbo" en el Plan Nacional de Restauración, junto a Greenpeace, la Fundación Global Nature, AEMS-Ríos con vida, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima-Fridays For Future, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT.

Para Greenpeace, el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, cuyo borrador tiene que presentarse en agosto 2026, "es una oportunidad", ya que considera que es "fundamental disponer de un listado nacional de humedales a recuperar que permita priorizar actuaciones". También aboga por completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y reforzar la protección del dominio público hidráulico, de tal forma que "se cierren los vacíos legales que permiten su desecación".

En el caso de España, la organización ha recordado que informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señalan que para la segunda mitad del siglo pasado había desaparecido entre el 60 y el 70% del patrimonio húmedo original, fundamentalmente por su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico.

En este sentido, Greenpeace ha detallado que tres de cada cuatro (el 75%) hábitats de agua dulce de España (que engloban lagunas, turberas, lagos y marismas) presentan un estado de conservación desfavorable (inadecuado o malo), según el último informe de seguimiento de la Directiva Hábitats remitido por España a la Comisión Europea.

La organización ha mencionado el caso de la Laguna de La Janda (Cádiz), el mayor de la Península hasta su desecación artificial que permanece bajo una "ocupación agrícola" que, ha afirmado, cobra subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).

RÉCORDS HISTÓRICOS DURANTE 2025 EN HUMEDALES

En biodiversidad, Fundación Global Nature advierte de una realidad doble. Por un lado, espacios como Las Tablas de Daimiel alcanzaron el mejor censo de aves nidificantes de su serie histórica (1980-2025) y en las lagunas de Boada y Pedraza destaca la presencia de aves muy escasas o esporádicas como el porrón acollarado, pato americano que en ocasiones visita Europa.

Sin embargo, por otro lado, ha afirmado que "estos logros puntuales no deben ocultar la fragilidad extrema de estos ecosistemas ni frenar las medidas estructurales urgentes" que necesitan para evitar su creciente degradación, ya que se están destruyendo a una velocidad tres veces mayor que los bosques, lo que los convierte en uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.

La fundación ha detallado que los humedales son ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico y climático del planeta y son una herramienta de defensa natural frente a la subida del nivel del mar, inundaciones y avenidas torrenciales, así como sequías a través de regulación y almacenamiento del agua.

ANÁTIDAS EN DECLIVE

Mientras, SEO/Birdlife ha explicado que los humedales almacenan carbono, amortiguan los efectos de fenómenos extremos y albergan una biodiversidad excepcional, por lo que el declive de especies anátidas tan comunes como los patos "es un aviso temprano de que estos servicios ecosistémicos están en riesgo".

Según su informe 'Anátidas en declive. Las ocho especies no catalogadas', la especie con mayor declive en sus poblaciones invernantes entre los años 2000 a 2023 ha sido el ánsar común, con un 11,4 % de descenso anual, seguido por el ánade rabudo, con un descenso poblacional del 4,9%.

Este declive responde a la tendencia de descensos generales de muchas poblaciones europeas, lo que se extiende a España. A ello se suman inviernos cada vez más suaves en el norte de Europa que alteran las rutas migratorias a cuenta del cambio climático.

No obstante, uno de los factores más determinantes es el estado de conservación de los humedales. La mala gestión hídrica, la agricultura intensiva e irresponsable, la contaminación, la transformación del hábitat y la pérdida de zonas inundables "reducen drásticamente la capacidad de estos espacios para acoger aves acuáticas", denuncia la ONG que indica que a estas amenazas se suman la presión urbanística, cinegética y las molestias derivadas de un turismo y ocio mal regulados.

Precisamente, SEO/BirdLife considera también "urgente" impulsar las actuaciones que prevé el Plan Estratégico de Humedales a 2030, con especial énfasis en las medidas que tienen que ver con la restauración y en el uso de "soluciones basadas en la naturaleza".

En el marco de esta efeméride, SEO/BirdLife organiza y coordina desde este fin de semana más de cien actividades educativas, divulgativas y didácticas gratuitas repartidas por toda España con el objetivo de concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas y dar a conocer los peligros que amenazan a las aves acuáticas que allí viven.