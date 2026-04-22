Díaz se reúne con la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles para "dignificar" sus condiciones laborales

Díaz se reúne con la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, que ha anunciado huelga para el 7 de mayo. - PEDRO RUIZ / MINISTERIO DE TRABAJO

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abordado este miércoles el "reto" de "la dignificación de las condiciones laborales" del sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años en una reunión que ha mantenido con la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, según ha informado el Ministerio.

"Las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años son un sector altamente precarizado percibiendo salarios muy próximos al salario mínimo interprofesional (SMI) y teniendo que ocuparse de un número desproporcionado de niños y niñas", ha señalado el Departamento que encabeza Díaz.

Precisamente, la Plataforma, junto a CGT, ha convocado una huelga para este 7 de mayo y una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. CCOO ha lanzado una convocatoria similar.

En su encuentro con la ministra, también se han abordado otros de los "principales retos" a los que se enfrenta el sector, como "la mejora de la calidad educativa y el reconocimiento de su papel esencial en el desarrollo de la infancia".

Este martes, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señaló que iniciará antes del verano los trabajos para revisar el Real Decreto, que, entre otras disposiciones, podrá incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil 0-3 años.