Diciembre 2025 fue un mes cálido, con 0,5 grados por encima de la media, y con más lluvias en oeste y sur peninsular

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mes de diciembre fue un mes cálido, con 0,5 grados por encima de la media, aunque hubo contrastes en función del área geográfica y a lo largo del mes, y las precipitaciones fueron superiores a las normales en buena parte del oeste y sur peninsular, especialmente en el área mediterránea.

Así lo refleja la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el avance climático de diciembre de 2025, que mostró un carácter cálido en cuanto a temperaturas y húmedo en precipitaciones.

Diciembre tuvo carácter cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 7,2 grados, lo cual supera en 0,5 grados la temperatura media del periodo de referencia 1991-2020; fue el decimonoveno diciembre más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el undécimo del siglo XXI.

Hubo contrastes geográficos muy marcados: mientras que en Canarias y tercio sur de la Península diciembre fue frío o muy frío, en zonas del nordeste peninsular, cordillera Cantábrica y Baleares la temperatura fue muy cálida para la época. En el resto de la Península fue un mes normal o cálido, exceptuando en el extremo noroeste y alguna zona del Pirineo.

El mes de diciembre comenzó con la continuación del episodio frío de finales de noviembre, pero en torno a los días 4 y 5 se dio una acusada subida de temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Este episodio cálido, aunque fue disminuyendo de intensidad, duró hasta el día 20.

Después bajaron rápidamente tanto las temperaturas diarias como las nocturnas, en un episodio frío que duró hasta el 28. Las temperaturas más altas en las estaciones principales se registraron en Canarias: Santa Cruz de Tenerife y Tenerife Sur/aeropuerto alcanzaron los 25,7 grados el día 7. En dos estaciones en Canarias, Fuerteventura/aeropuerto y Lanzarote/aeropuerto, ambas el día 13, la temperatura máxima diaria fue la más baja desde que se tienen registros, destacando sobre todo el caso de Lanzarote, con 1 grado menos respecto a la anterior efeméride de diciembre de 1977.

En cuanto a las temperaturas mínimas absolutas en las estaciones principales destacan los -6,7 grados de Valladolid/aeropuerto el día 26 y los -6,6 grados en el Puerto de Navacerrada el día 21.

Diciembre tuvo carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 80,0 l/m2, un 109% del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Fue el vigesimoquinto diciembre más húmedo de la serie desde 1961, y el octavo del siglo XXI.

El carácter de la precipitación mostró un patrón claramente contrastado entre la fachada mediterránea y amplias zonas del interior peninsular. Desde el noreste de Cataluña hasta el sureste peninsular predominó un carácter muy húmedo, con áreas extremadamente húmedas, especialmente en el litoral catalán y valenciano. El oeste y suroeste peninsular mostraron en general carácter húmedo, aunque con menor intensidad que en el litoral mediterráneo.

En contraste, la meseta norte, gran parte de Castilla-La Mancha y zonas del interior de Aragón presentaron carácter normal. En los archipiélagos, el comportamiento fue también diferenciado. En Baleares, predominó un carácter normal a húmedo. En Canarias, el carácter fue mayoritariamente húmedo.

Las mayores precipitaciones diarias registradas en los observatorios principales durante diciembre se concentraron fundamentalmente en la segunda mitad del mes.

Destacaron los 93,1 l/m2 medidos en Valencia/aeropuerto el día 28, seguidos de los 68,0 l/m2 en Castelló-Almassora el día 14. En cuanto a la precipitación total acumulada del mes entre los observatorios principales, sobresalió Vigo/aeropuerto, con 310,6 l/m2, seguido de Girona/aeropuerto, que acumuló 214,7 l/m2, y de Ceuta, con 209,4 l/m2.

2025, EL TERCER AÑO MÁS CÁLIDO EN ESPAÑA DESDE QUE HAY DATOS

Por otro lado, el pasado año 2025 terminó en España como uno de los años más cálidos desde que hay datos. No supera a los recientes años de récord, pero sí se sitúa entre los años más cálidos, según informa eltiempo.es.

En lo que respecta a las precipitaciones, 2025 se ha destacado por ser un año entre normal y húmedo en la totalidad del país. Esto sí es más infrecuente, ya que en años recientes había diferencias notables entre zonas.

Las temperaturas a lo largo del año 2025 han sido, un año más, muy elevadas. Los registros han sido altos durante muchos meses, y aunque ha habido algún mes frío como marzo, el cómputo general es claro.

Las temperaturas medias superaron 1 grado de anomalía en la mayor parte del territorio, siendo más destacables las anomalías cálidas en zonas del interior y del este.

Las más elevadas se alcanzaron en Girona, con 1.9 grados más; y Palma, con 1.7 grados más. Girona, de hecho, ha vivido su año más cálido desde que hay datos.

A su vez, en el interior, las anomalías positivas fueron también notables. En Ávila y Albacete alcanzaron 1,4 grados más, mientras que Cáceres y Madrid - Aeropuerto se quedaron en 1,1 grados más. Las anomalías más bajas se dieron en puntos del oeste, norte y suroeste, así como en las islas Canarias.

Córdoba registró la menor anomalía del país, con apenas 0,3 grados más respecto a su media 1991-2020. Otras ciudades con anomalías menos acusadas fueron Logroño y Santa Cruz de Tenerife, con 0,6 grados más respecto a sus medias.