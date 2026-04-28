DigitalES pide un periodo de transición antes del bloqueo automático de SMS fraudulentos previsto para el 7 de junio

Archivo - Recurso de dos personas usando un teléfono móvil. - FREEPIK - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal del sector digital y tecnológico en España, DigitalES, ha pedido al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública un periodo de transición antes de que entren en vigor los bloqueos automáticos de mensajes SMS, MMS y RCS cuyos remitentes no estén correctamente identificados, una medida prevista para el 7 de junio de 2026.

La asociación, que agrupa a empresas tecnológicas y operadores de telecomunicaciones, considera necesario "asegurar una aplicación ordenada que evite interrupciones en comunicaciones legítimas de empresas y administraciones durante la implantación del nuevo sistema".

La norma, impulsada por Transición Digital para combatir las estafas por suplantación de identidad en llamadas y mensajes, obliga a inscribir en un Registro de Alias puesto en marcha por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)a los remitentes que envían comunicaciones a través de SMS. A partir de la fecha prevista, los operadores deberán bloquear automáticamente cualquier mensaje que no cumpla estos requisitos.

DigitalES ha señalado que la entrada en vigor de los bloqueos supone "un cambio estructural en el funcionamiento del canal SMS", que gestiona millones de comunicaciones diarias, muchas de ellas vinculadas a servicios esenciales, comunicaciones financieras o avisos administrativos.

"La complejidad técnica y operativa del ecosistema, con múltiples empresas, marcas, proveedores tecnológicos y flujos internacionales, hace que exista el riesgo de que algunas empresas o administraciones públicas que no completen el proceso de registro a tiempo o sin incidencias técnicas, vean sus mensajes bloqueados", ha afirmado la patronal.

Según DigitalES, el proceso transitorio permitiría completar los procesos de verificación de alias, realizar pruebas técnicas adicionales y reforzar la seguridad jurídica y operativa para todos los actores implicados.

La asociación ha precisado que su petición no cuestiona el objetivo de la norma, sobre la que ha asegurado compartir "plenamente" sus fines antifraude y que la valora positivamente. Asimismo, ha reiterado su disposición a colaborar con Transición Digital, la CNMC y el conjunto del sector para que el Registro de Alias se consolide como "una herramienta eficaz, fiable y segura en la lucha contra el fraude".