Dircom lanza una herramienta de autodiagnóstico para conocer la madurez de las organizaciones en la adopción de la IA

Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos (Dircom) ha lanzado una herramienta de autodiagnóstico que permite a los profesionales de la comunicación conocer el nivel de madurez de sus organizaciones en la adopción de la inteligencia artificial (IA) en Comunicación, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora.

Según ha informado este jueves la asociación, la herramienta ha sido desarrollada a partir del informe 'El impacto de la IA en la Comunicación y los Asuntos Corporativos', elaborado junto con Foro IA.

Asimismo, ha indicado que la herramienta convierte sus resultados en una referencia práctica para evaluar la situación de cada organización y orientar sus siguientes pasos. Ha sido desarrollada por el equipo de IT y Transformación Digital de Dircom.

El cuestionario consta de 17 preguntas y se completa en unos cinco minutos. Ofrece una puntuación orientativa de 0 a 100, identifica el estadio de madurez y proporciona un mapa por áreas, comparado con las respuestas de los 230 profesionales participantes en el estudio, según ha señalado la entidad.

Finalmente, incluye tres recomendaciones concretas y permite descargar el diagnóstico en PDF o recibirlo por correo electrónico.