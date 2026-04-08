Dircom nombra a Nieves Rey directora general de la asociación

Nieves Rey, directora general de dircom - DIRCOM

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Dircom ha aprobado por unanimidad la incorporación de Nieves Rey Hernández como nueva directora general de la Asociación de Directivos de Comunicación, en el marco del nuevo mandato presidido por Joaquín Mouriz.

Rey inició su carrera en Burson y ha desarrollado gran parte de su recorrido profesional en Ecoembes, donde durante los últimos 20 años ha ejercido como directora de Comunicación y Marketing. Como miembro de su Comité de Dirección, ha liderado la estrategia global de comunicación corporativa, marketing, marca, gestión de crisis y educación ambiental de la compañía, impulsando iniciativas de referencia en sostenibilidad y movilización ciudadana.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria, ha completado su formación con programas de alta dirección en escuelas de negocio como The Valley Business School y San Telmo Business School.

Rey asume la dirección general de Dircom con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la asociación "como referente en comunicación, asuntos corporativos y reputación en España, así como de impulsar un valor diferencial para sus socios". Para ello, contará con el equipo de gestión en Madrid y con las gerencias territoriales de las ocho delegaciones que conforman la presencia de Dircom en toda España.

Nieves Rey asume esta nueva etapa "con una enorme ilusión y con el convencimiento de que la comunicación hoy tiene un papel decisivo en las organizaciones". "Es un privilegio poder trabajar junto a tantos profesionales a los que admiro y contribuir, desde la Asociación a generar impacto real en el sector y en la sociedad", ha argumentado Rey.

El presidente de la asociación Joaquín Mouriz ha respaldado a Nieves Rey como "una profesional contrastada, de dilatada experiencia, que conoce la asociación y está alineada con los valores que marcarán el mandato y los objetivos presentados en el programa".