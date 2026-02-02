La directora del Real Jardín Botánico-CSIC visita Colombia para recuperar el legado de José Celestino Mutis

El Real Jardín Botánico-CSIC avala la recuperación del legado de Mutis en Mariquita - REAL JARDÍN BOTÁNICO-CSIC

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), María-Paz Martín, visita esta semana Colombia para conocer el estado actual del legado de José Celestino Mutis (nacido en Cádiz) en la cuna de su expedición científica, especialmente en ciudades como Bogotá, Mariquita e Ibagué, según ha informado la institución.

De este modo, Martín mantendrá este lunes una reunión de trabajo con autoridades locales de Mariquita para plantear estrategias de recuperación del Jardín Botánico de Mutis. Asimismo, tiene previsto participar en dos coloquios titulados 'Mutis hoy: ciencia, bioeconomía y territorio' y 'Los jardines botánicos como expresión del territorio'.

Martín ha señalado en un comunicado que recuperar el Jardín Botánico y la Casa de la Botánica en Mariquita es un "acto de justicia histórica", ya que en este municipio el sabio gaditano estableció la sede central de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1810).

Invitada por la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica), la directora del RJB-CSIC ha instado a recuperar el legado de Mutis "con respeto y admiración", ya que "permitirá revitalizar la actividad investigadora, cultural y económica, no solo en Mariquita, sino también de toda la región". Además, en el marco del protocolo general de actuación firmado por las dos instituciones en 2024.

PIDE FINANCIACIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Sin embargo, Martín ha señalado que "no será una tarea fácil", por lo que requiere "de la colaboración y financiación de distintas entidades locales, nacionales e internacionales que junto a la ciencia y la sociedad deben trabajar unidas para que Mariquita sea de nuevo ese centro de peregrinación científica y artística que llegó a ser en el pasado y, con una mirada actual, convertirla en la meca del conocimiento de la biodiversidad colombiana, el gran activo de este bello país".

Este viaje incluye visitas institucionales a otros municipios colombianos y a la capital, Bogotá. En concreto, la comitiva irá también al Jardín Botánico de Bogotá, la casa de la II Expedición, el Jardín Botánico San Jorge en Ibagué, el Orquidiario del Tolima, las universidades de Ibagué y Del Rosario, en Bogotá.

Además, el viaje cuenta con el respaldo de la Embajada de España en Colombia, la Universidad de Ibagué y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, entre otras instituciones.