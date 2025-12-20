Docentes de Cantabria se concentran hoy frente a la Consejería contra los cambios en el modelo de oposición

Archivo - Decenas de personas con pancartas durante una manifestación del profesorado cántabro - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

La Junta de Personal Docente ha llamado al profesorado de la región a sumarse a la movilización convocada este sábado, 20 de diciembre, a las 12.00 horas frente a la Consejería de Educación, para mostrar su rechazo a los cambios en el modelo de oposición y exigir la negociación del mismo.

Todo ello después de que el departamento que dirige Sergio Silva haya pospuesto a la semana que viene la reunión con los sindicatos para la negociación del sistema.

En un comunicado, el órgano sindical ha señalado que tras los "avances" en la mesa técnica de negociación del pasado viernes, 12 de diciembre, y el "compromiso" del Gobierno de "volver a reunirse la próxima semana (por esta), como tarde el viernes", la mayoría de la Junta (STEC, ANPE y UGT) pospuso la concentración a este sábado 20.

Sin embargo, lamenta que la Consejería "ha incumplido el plazo de negociación establecido, remitiendo ya a la semana siguiente para la próxima mesa técnica".

Esto supone "una nueva falta de respeto" a los representantes de los docentes y al colectivo interino con la modificación del sistema de oposición "a seis meses vista" y, "para colmo, dilatando los plazos".

Según la Junta, la semana pasada, tras la entrega de "más de 1.700 firmas" docentes contrarias a los cambios que promovía, la Consejería "aceptaba mantener el sorteo de tribunales, el margen de dos convocatorias para el guardado de nota o la publicación previa de los criterios de evaluación específicos".

"Sin embargo -añaden los sindicatos-, dejaba aún numerosas cuestiones pendientes de concreción para un proceso tan complejo como es el sistema de concurso-oposición".

Y durante esta semana, se quejan, el departamento que dirige Silva "rechazaba" la petición de la Junta de Personal Docente de enviar por escrito una nueva propuesta "en los términos hablados", a lo que se suma que "ahora se descuelga de nuevo, incumpliendo los plazos de negociación acordados".

De ahí, concluyen, la movilización docente, "para exigir respeto a los responsables de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico".