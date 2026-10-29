Dos acertantes de Cornellá (Barcelona) y Méntrida (Toledo) ganan más de 22 millones en el sorteo de La Primitiva

Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos acertantes de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y Méntrida (Toledo) han sido agraciados con un premio de 22.570.220,66 euros en el sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 29 de octubre, según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín.

Dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de Cornellà, situada en Vistalegre, 13, y en el Despacho Receptor no 77.500 de Méntrida, situado en Av. Solana, 29.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves ha estado formada por los número 31, 28, 18, 19, 44, 2. El número complementario es el 9, el reintegro el 9 y el Joker, 3013180. La recaudación ha ascendido a 11.461.291 euros.

Por otro lado, en el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría, con un premio de 1.000.000 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70 - L1.