Ecologistas en Acción rechaza "criminalizar" a los jabalíes por la PPA y pide proteger al lobo que los regula

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha rechazado la "criminalización" de los jabalíes por la peste porcina africana (PPA) y ha recalcado que "aunque pueda estar justificado aplicar medidas de control de la especie" en el foco para evitar que la enfermedad se expanda y llegue a las granjas, esto no se debe extender a otras zonas de forma preventiva "con la excusa de que hay superpoblación".

Entre otras medidas, ha reclamado proteger al lobo de nuevo de manera estricta y favorecer su regreso a toda España. En palabras de la ONG, este animal es "el mejor sistema natural de regulación de las poblaciones de ungulados, por su depredación directa y el efecto llamado 'ecología del miedo', que reduce los impactos de la fauna silvestre en zonas abiertas como los cultivos".

Así se ha expresado días después de que se hayan encontrado varios cadáveres de jabalíes muertos por PPA, algo que no ocurría desde 1994. De esta manera, ha negado que exista una "supuesta sobrepoblación" de la especie y ha incidido en que lo que ha pasado es que "las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo".

"Lo que sí ha aumentado es el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades, por el crecimiento urbano y poblacional, a menudo con una ocupación exagerada del territorio (urbanizaciones en pleno monte, segundas residencias en la costa y las montañas)", ha indicado.

Frente a esto, ha puesto el foco en la ganadería industrial y ha señalado que las macrogranjas de porcino sólo pueden funcionar "a base de impulsar la deforestación de las selvas tropicales para la producción de los piensos". Además, ha dicho que son "grandes" consumidoras de agua grandes consumidoras de agua y que "contaminan las masas de agua dulce superficiales y subterráneas".

Asimismo, ha apuntado a que "ofrecen pocos puestos de trabajo", lo que "no frena el despoblamiento". "Las macrogranjas, en su afán de maximizar producción, concentran miles de animales en condiciones de hacinamiento, lo que no solo acelera la propagación de enfermedades, sino que convierte cada granja en una bomba biológica", ha recalcado.

En este marco, ha apostado por un enfoque de la gestión del medio natural "completamente diferente al actual". Así, ha pedido dejar de "criminalizar" a la fauna silvestre y educar sobre las funciones y servicios ecosistémicos y rechazar la caza como forma para regular las especies silvestres, "ya que crea más problemas y no resuelve ninguno".

Además, ha solicitado minimizar los conflictos con la fauna silvestre con la agricultura por ejemplo mediante cercados eléctricos y feromonas de lobo y con la agilización de los pagos por pérdidas de ganado por ataques. De manera más general, ha incidido en la necesidad de apoyar la transición hacia la agroecología con producción de proximidad que contribuya a la soberanía alimentaria.

Al margen de ello, ha demandado que se usen sistemas incruentos de control de la fertilidad como son las vacunas esterilizantes en las zonas urbanas más densas, como el área metropolitana de Barcelona, para limitar las poblaciones de jabalíes. Además, ha requerido que se mejore la gestión de los residuos urbanos, impidiendo que contenedores y papeleras estén al alcance de la fauna silvestre.

Por lo demás, Ecologistas en Acción ha demandado que se abandonen los proyectos de urbanización dispersa en zonas rurales, y especialmente en áreas naturales, que incrementan el contacto entre personas y especies silvestres. Asimismo, ha pedido evitar la suelta y alimentación suplementaria de jabalíes en los cotos de caza.

Por último, ha reclamado rrabajar desde todos los estamentos para que la población haga un uso responsable del medio natural: no interferir ni alimentar a la fauna silvestre, no abandonar residuos en la naturaleza, no salirse de los caminos, no llevar perros sueltos en lugares donde hay fauna silvestre sensible.