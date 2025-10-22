Ecologistas denuncian la "estafa" que supondría una posible continuidad de Almaraz: Buscan "chantajear" a la ciudadanía

Archivo - Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), colectivo del que forma parte Ecologistas en Acción, ha expresado su rechazo a la posibidad de que la central nuclear de Almaraz (Extremadura) pueda continuar activa más allá de la fecha de cierre prevista en el calendario de cierre nuclear: 1 de noviembre de 2027 en el caso de la unidad I y el 31 de octubre en el caso de la 2.

A su juicio, este es "el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos". Por ello, la organización ha recalcado que estará "vigilante" ante "cualquier paso" que se sé en el sentido de prorrogar la actividad en Almaraz, "momento en el que se exigirá su cese inmediato". Asimismo, ha demandado que "no se retuerza la legislación y se cumplan con los máximos estándares de seguridad sea cual sea el tiempo de su extensión".

En líneas generales, el MIA ha exigido que cesen las noticias "falsas" y la "publicidad de los planes nucleares. "No se puede afirmar que sean asfixiadas por los impuestos, sino que se estableció una tasa para gestionar sus peligrosos desechos radiactivos y el riesgo de continuar con una tecnología del siglo pasado, y muy cara, es inasumible", han denunciado.

En este sentido, ha reclamado que no se "subvencione" más este tipo de energías y que las empresas propietarias de las centrales sean las que se hagan cargo de los costes de la gestión de todos sus residuos radioactivos. Por otro lado, el movimiento también ha denunciado la política "pronuclear" del PP. En su opinión, los de Alberto Núñez Feijóo "parece que prefieren impedir nuevas inversiones en renovables y almacenamiento para evitar que la nuclear vea muy dificultada su rentabilidad".

A su vez, ha incidido en el hecho de que los datos económicos muestran "con claridad" que la energía nuclear es "incapaz" de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. Desde su punto de vista, el sector nuclear necesita "condiciones ventajosas" en este nuevo marco al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia. "Esa falta de flexibilidad provoca que cuando hay un gran volumen de producción renovable fuerza a la desconexión de esta energía más barata y con menores impactos", ha especificado.