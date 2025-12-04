Ecologistas denuncian la presencia de un 'químico eterno' en alimentos como galletas de 16 países europeos, como España

Archivo - Campo de trigo, a 17 de junio de 2024, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red de Acción contra los Plaguicidas y Ecologistas en Acción han advertido de la presencia de ácido trifluoroacético (TFA) en 65 alimentos de cereal de consumo cotidiano como galletas y pan de 16 países europeos, entre ellos España. Esta es la conclusión principal del "primer" estudio de alimentos cereales a nivel de la Unión Europea (UE), publicado por las dos organizaciones este jueves.

El TFA es un producto de degradación de los pesticidas PFAS --los conocidos como 'químicos eternos'-- y de los gases fluorados. De acuerdo con Ecologistas en Acción, es una sustancia "extremadamente persistente, móvil y tóxica para la reproducción", relacionada --según "estudios de la industria"-- con efectos adversos en la tiroides, el hígado, las funciones inmunitarias y la reducción de la calidad del esperma.

Se trata de un elemento soluble en agua y se acumula en el agua y en el suelo, donde es absorvido por las plantas. Tal y como apunta la ONG ecologista, el trigo puede tener eficaz en especial a la hora de acumularlo --"según estudios"--, lo que podría explicar su elevada contaminación de productos como el pan, la pasta y las galletas.

Para llevar a cabo la investigación, la Red de Acción contra los Plaguicidas y Ecologistas en Acción han analizado la contaminación por TFA en 65 alimentos de cereal de consumo cotidiano, como galletas y pan, de 16 países europeos. Entre otras cosas, han hallado que la contaminación por TFA en alimentos de cereal es generalizada en toda Europa ya que han detectado este elemento en el 81,8% de las muestras (54 de 66).

Además, han encontrado que la contaminación por TFA es "elevada" y que la concentración media se sitúa en 78,9 microgramos por kilo, "102 veces superior a la concentración media de TFA en el agua del grifo", con valores máximos de hasta 360 microgramos por kilo. Por lo tanto, la dieta es la "principal vía de exposición" a este contaminante.

En lo que respecta a España, la investigación ha detectado TFA en tres de las cuatro muestras tomadas de pan y galletas de trigo. En el caso del pan de rebanadas, la cantidad de la sustancia es de 120 microgramos por kilo. Por lo demás, ha advertido que todas las muestras contaminadas superan el límite máximo de residuo permitido por defecto aplicable en la UE a sustancias reprotóxicas 1B como el TFA, de diez microgramos por kilo.

En este marco, PAN Europe y Ecologistas en Acción exigen a la Comisión Europea y al Gobierno español la prohibición inmediata de los plaguicidas PFAS, principal fuente de TFA en los alimentos, y reclaman apoyar a la agricultura hacia una transición a métodos agroecológicos y no químicos de protección de los cultivos.

Asimismo, instan a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a establecer un valor de seguridad protector para el TFA y la supervisión a escala europea del TFA en los alimentos y en el agua.

"La solución no es dejar de comer pan, sino prohibir los plaguicidas PFAS, apoyando a la agricultura para que trabaje sin tóxicos. La Unión Europea debe cambiar su rumbo actual de desregulación y fortalecer, en lugar de debilitar, las normas europeas de seguridad alimentaria", ha afirmado la coordinadora de Tóxicos de Ecologistas en Acción, Kistiñe García.