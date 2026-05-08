Ecologistas reclaman al Gobierno más transparencia y medidas más ambiciosas para reducir las emisiones de metano

Archivo - Una densa columna de humo negro se eleva desde la chimenea de un buque de carga al entrar en el puerto. - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace, Ecologistas en Acción, ECODES, Fundación Renovables y Mighty Earth han reclamado este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que mejore la transparencia y ejecute políticas ambiciosas para reducir las emisiones de metano (CH4), "un gas con un potencial de calentamiento hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono (CO2)".

En concreto, las organizaciones han criticado que el Gobierno no actúe frente a este "grave problema" mientras, de manera "incoherente", realiza declaraciones y se adhiere a planes internacionales para reducir la liberación de metano a la atmósfera, como el Compromiso Mundial sobre el Metano y las normativas de la Unión Europea (UE).

"Pese a la significativa contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero (GEI), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones. Además, España lleva retraso en la aplicación del Reglamento de Metano de la UE y debe ponerse al día cuanto antes, asumiendo la responsabilidad que le corresponde como importador por las emisiones asociadas al combustible que consume", han recalcado.

Las organizaciones señalan que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente "debería liderar" el trabajo para poner en marcha un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano en todos los sectores emisores de este gas. Ante lo que critican como "falta de acción" por su parte y tras haber mantenido reuniones al respecto con todos los demás departamentos ministeriales implicados en esta materia, han enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

En ella, le piden crear un grupo de trabajo en el que los ministerios responsables junto con todas las partes interesadas de la sociedad civil, la comunidad científica y el sector privado, puedan trabajar conjuntamente, alinear posturas y concretar medidas que permitan avanzar en la reducción de las emisiones de metano al tiempo que favorezcan la adopción de soluciones "realmente eficaces" para afrontar este problema.