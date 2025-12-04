Ecologistas y sociedad civil lanzan un manifiesto por una transición ecológica justa "urgente y coordinada"

Archivo - Residentes del vertedero de Ranadi hurgan entre la basura en la capital, Honiara, a 14 de abril de 2024. - Mick Tsikas/AAP/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas y de la sociedad civil han lanzado este jueves un posicionamiento conjunto en el que abogan por abandonar el modelo económico y de consumo "de crecimiento ilimitado" que está provocando "la degradación del planeta y el aumento de la pobreza y la exclusión" y adoptar una nueva cultura de colaboración "basada en los cinco ejes de la Agenda 2030: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas". "Ha llegado un punto de no retorno", han dicho.

El manifiesto lleva por título 'La sociedad civil ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica' y ha sido firmado por Plataforma del Tercer Sector, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España. En el texto, estas organizaciones demandan respuestas "urgentes y coordinadas" que sitúen a las personas en el centro de la acción climática y que transformen el modelo de desarrollo hacia uno más justo, solidario y sostenible.

Para ellas, el Pacto Verde Europeo debe ser la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, pero con un enfoque verdaderamente social. Entre sus principales propuestas, reclaman avanzar hacia una economía verde, local y circular, que reduzca la pobreza y las emisiones, promueva en el marco democrático la igualdad de género y proteja los recursos naturales. Asimismo, piden una fiscalidad justa y sostenible, así como impulsar empleos verdes y garantizar servicios públicos de calidad.

Más allá de ello, exigen que los derechos básicos (alimentación, vivienda, energía, educación o salud) estén garantizados para todas las personas tanto en España como en el resto del mundo e insisten en la necesidad de reforzar la cooperación internacional y actuar bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este sentido, reclaman además que los compromisos internacionales se traduzcan en medidas reales y en financiación suficiente para hacerlos efectivos.

Por otro lado, las organizaciones subrayan que apostar por una educación pública, inclusiva y sostenible es "clave" para reducir desigualdades y promover valores de justicia social, igualdad y respeto ambiental y se comprometen a trabajar unidas para liderar la lucha por un futuro más justo y sostenible, colaborando con administraciones, empresas y ciudadanía.

"Ningún reto global podrá ser abordado desde soluciones individuales. Cuidar de las personas y del planeta no son caminos distintos, sino la misma tarea", han destacado.