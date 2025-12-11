La economía ambiental supone el 2,72% del PIB español en 2024, 0,1% menos que en 2023, y generó medio millón de empleos

Archivo - Un parque eólico, a 28 de marzo de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La economía ambiental, es decir, las actividades asociadas a la protección del medioambiente y la gestión de los recursos naturales, disminuyó un 0,1% en 2024 en España, según ha señalado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el avance del pasado año de las 'Cuentas de bienes y servicios ambientales'. En total, representó el 2,72% del Producto Interior Bruto (PIB) español, frente al 2,90% de 2023.

Según el INE, el empleo generado por las actividades ambientales supuso el 2,67% del total, 0,02 puntos más que en el año anterior. En lo que se refiere a puestos de trabajo, el sector generó 541.500 puestos equivalentes a tiempo completo, un aumento del 3,5% respecto a 2023.

Las Cuentas Ambientales detallan que el Valor Añadido Bruto (VAB) asociado a la producción de bienes y servicios ambientales se situó en 43.438,49 millones de euros, un 0,1% menos que el año anterior. Mientras, el PIB a precios corrientes aumentó un 6,4%.

Los dominios con mayor peso sobre el VAB ambiental fueron 'Energía procedente de fuentes renovables' (30,1% del total) y 'Ahorro y gestión de energía (23,5%)' y las actividades más destacadas en este sentido, 'Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación' (22,6% del total) y 'Construcción' (21,3%).

El ámbito 'Protección del suelo, aguas superficiales y subterráneas' fue el que más aportó a la tasa de variación del VAB ambiental (1,120 puntos), mientras que la 'Energía procedente de fuentes renovables' tuvo la contribución más negativa (-2,989 puntos).

En cuanto al empleo, los dominios ambientales que más generaron fueron 'Ahorro y gestión de energía' (43,4% del total) y 'Gestión de residuos' (22,2%) y la actividad con el mayor aumento anual (del 7,6%), el 'Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado'.

En este sentido, el INE también ha especificado que las actividades económicas con mayor empleo ambiental fueron 'Construcción' y 'Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación', con 209.900 y 138.400 de empleos respectivamente. Por su parte, 'Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación' fue la actividad que más aportó a la tasa de crecimiento de trabajo (1,480 puntos).

Por otro lado, la producción ambiental ascendió a 106.250,9 millones de euros en 2024, de los que 17.485,8 millones se destinaron a la exportación, un 0,5% menos que en el año anterior y los ámbitos con mayor peso en este campo fueron 'Aire y clima' (35,8% del total) y 'Energía procedente de fuentes renovables' (18,7%).

Las exportaciones en estos ámbitos incluyen principalmente los vehículos eléctricos, los productos energéticos (biocombustibles) y bienes de equipo vinculados a la producción de energía eléctrica renovable (grupos electrógenos de energía eólica).

EL GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL ALCANZÓ MÁS DE 25.000 MILLONES

Por otro lado, el INE ha difundido la Cuenta de Gasto en Protección Ambiental, correspondiente a 2024, que revela que el Gasto Nacional en Protección Ambiental (GNPA) alcanzó los 25.233 millones de euros en 2024, lo que representó el 1,59% del PIB, es decir, seis centésimas menos que en 2023. En total, registró un incremento del 1,2%, tasa 5,3 puntos inferior a la del incremento del PIB.

El ámbito que más aportó al aumento del GNPA fue el de los servicios de 'Gestión de residuos' (2,067 puntos). En líneas generales, este y el de 'Gestión de aguas residuales' fueron los ámbitos con mayor peso en el GNPA, con 60,5% y 18,4% respectivamente.

Por el contrario, los de 'Protección de la biodiversidad y el paisaje y la 'I+D medioambiental y otras actividades' fueron los que tuvieron un menor peso, con 5,4% y 6,5% cada uno. Al margen de esto, los servicios de 'Gestión de residuos' fueron los únicos que se incrementaron (un 3,4%) y los de 'Protección de la biodiversidad y el paisaje', los que registraron la mayor bajada (-10,0%).

El sector institucional que más contribuyó al GNPA fue el de Sociedades, que realizó el 48,3% del gasto total en 2024, es decir, 12.201 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior. Además, este sector fue el que más aportó al aumento del GNPA, con una contribución de 1,209 puntos.

Tras Sociedades, estuvo el sector Administraciones Públicas e ISFLSH, que representó el 38,1% del total con 9.611 millones, un 0,4% menos que en 2023. Por su parte, los Hogares aumentaron su gasto un 0,8%, hasta 3.421 millones, lo que supuso el 13,6% del total. Este último fue el sector que más contribuyó al incremento del GNPA tras Sociedades, con 0,108 puntos.

Por último, el INE ha detallado que las principales partidas del Gasto Nacional en 2024 correspondieron al 'Consumo final' (43,9% del total), al 'Consumo intermedio' (36,2%) y a la 'Formación bruta de capital fijo' (21,8%). En total, el 69,1% del gasto en consumo final lo realizó el sector Administraciones Públicas e ISFLSH y el 30,9% restante el sector Hogares.

Por su parte, el sector Sociedades efectuó el 57,4% de la formación bruta de capital fijo, frente al 42,6% del sector Administraciones Públicas e ISFLSH.