Editores de medios españoles apuestan por la excelencia informativa para avanzar con los modelos de pago

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La excelencia informativa y el valor de los contenidos periodísticos son, para los principales editores de los medios españoles, las claves para avanzar y consolidar los modelos de pago.

Así lo han manifestado este jueves Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media; y Carlos Godó, consejero delegado del grupo Godó, durante su intervención en la conferencia anual de la Asociación de Medios de Información (AMI), Claves 2023.

En este sentido, Luis Enríquez ha afirmado que con el nuevo modelo "se está recuperando la inercia del periodismo", al tiempo que Aitor Moll ha defendido la necesidad de poner todos los esfuerzos en que "la calidad del contenido avance sobre ese ruido generalizado" que hay en el día a día.

Por su parte, Carlos Núñez ha señalado que "las suscripciones son una palanca crítica" y que "nadie paga por algo que no tiene valor" y Carlos Godó ha subrayado la apuesta de su grupo por "el prestigio de la cabecera y la calidad de los contenidos".

Según ha informado AMI, los editores han repasado los retos y oportunidades que afrontarán el próximo año los medios de comunicación, han destacado la aceleración en la transformación digital tras la pandemia, han subrayado la importancia de la tecnología en el desarrollo de los modelos de pago en aras de la personalización de la propuesta informativa, y han criticado el anteproyecto de ley de Información Clasificada. "No hay información no publicable", ha señalado Luis Enríquez, que ha mostrado su "completo y tajante rechazo" al borrador de la norma.

Asimismo, han destacado la importancia de la alfabetización mediática en la lucha contra la desinformación y la manipulación y la oportunidad del periodismo de calidad en este contexto. La convergencia tecnológica, el papel de las alianzas en la evolución del sector, la adaptación de los contenidos a los formatos que demandan las nuevas audiencias o la libertad de prensa, también han formado parte de la conversación que ha moderado la directora general de AMI, Irene Lanzaco.

Los editores han mostrado su preocupación por el nuevo medidor de audiencias, GfK, porque "no refleja la realidad y no está sabiendo medir las cabeceras pequeñas", ha dicho Moll. Carlos Godó, por su parte, ha subrayado que el medidor "no ha acabado de cumplir sus compromisos adquiridos", una situación que produce "frustración" en el sector, según Enríquez, y que "resta credibilidad" a la medición, según Núñez.

Por otro lado, los editores han puesto en valor el papel de los corresponsales en la cobertura informativa de la guerra de Ucrania y ensalzado el papel de los profesionales, a los que han trasladado su felicitación por el reconocimiento de AMI. A esta felicitación también se ha sumado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha inaugurado el programa de Claves 2023 y ha destacado la labor informativa de los corresponsales.

Claves 2023 ha contado con la participación de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Mira Milósevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano; Narciso Michavila, presidente de GAD3; el periodista Iñaki Gabilondo; Desirée García, directora Digital de la agencia EFE; y Sulina Connal, directora general de News and Books Partnerships en Europa de Google.

El evento que se ha celebrado este jueves en Madrid ha contado con el apoyo de WAN-IFRA y el patrocinio de Google, Endesa, Telefónica, Cedro, Chartbeat y Protecmedia.