Educación defiende en el G20 la apuesta de España por la educación inclusiva para "no dejar a ningún alumno atrás". - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido la apuesta del Gobierno de por un modelo de educación inclusiva "en el que ningún niño se quede atrás", a través de mecanismos como la reducción de las ratios, el profesorado de apoyo o la codocencia en las aulas, entre otras herramientas.

Así lo ha hecho desde Skukuza (Sudáfrica), donde se celebra la reunión ministerial de educación del G20. En el marco de este evento, España ha firmado un memorando de entendimiento con el Departamento de Educación Básica de la República de Sudáfrica sobre cooperación en el aprendizaje de lenguas para promocionar la lengua y la cultura española en el país e incorporar a ciudadanos sudafricanos a los programas de la Acción Educativa Exterior de España.

De manera previa a esta reunión y durante los últimos meses, los representantes de Educación de los diferentes países participantes han trabajado sobre tres prioridades educativas: la importancia de la educación Infantil para crear sistemas educativos de calidad y evitar desigualdades sociales; el reconocimiento de cualificaciones para facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales, y la formación y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.