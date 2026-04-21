Educación dice que iniciará antes del verano los trabajos para revisar la norma que regula las ratios de 0-3 años

Archivo - (I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado este martes que iniciará antes del verano los trabajos para revisar el Real Decreto, que, entre otras disposiciones, podrá incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil 0-3 años.

Así lo ha decidido tras "escuchar y valorar" las reivindicaciones de los trabajadores en cuanto a la modificación de las ratios actuales para rebajarlas y conseguir así una mejora de la calidad educativa y una mayor aproximación a una atención más individualizada, según ha informado este departamento.

En este sentido apunta que la ministra del ramo, Milagros Tolón, se ha reunido con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. De acuerdo con Educación, ha mostrado su disposición a dar una solución a esta demanda "que la propia Plataforma lleva años reclamando a la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, destaca la voluntad de "diálogo y el compromiso de negociación del Ministerio" con el fin de atender las demandas de este colectivo y valorar la relevancia de su labor.

De forma paralela, ha puntualizado que hasta entonces "es competencia de las comunidades autónomas establecer las ratios en esta etapa educativa" y ha afirmado que no hacerlo "se debe exclusivamente a una falta de voluntad política".

Paralelamente, las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) han presentado este martes las movilizaciones de ámbito estatal que el sindicato desarrollará en el sector del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), tanto en los centros de carácter privado como públicos.