Elena Sánchez (RTVE): "No tengo ninguna intención de emular los 2 años y 7 meses de la Administración provisional única"

El presidente de la Comisión, Antonio José Cosculluela (1i); la presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Elena Sánchez, y el diputado del PSPV-PSOE en el Congreso por la provincia de València, Vicent Sarrià (3d), en la Com

El presidente de la Comisión, Antonio José Cosculluela (1i); la presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Elena Sánchez, y el diputado del PSPV-PSOE en el Congreso por la provincia de València, Vicent Sarrià (3d), en la Com - Fernando Sánchez - Europa Press

RTVE prepara un amplio paquete de producción de series nacionales históricas, de aventuras y de compromiso social

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha afirmado que no tiene "ninguna intención de emular los dos años y siete meses de la Administración provisional única" de Rosa María Matero y ha negado haber tratado con el Gobierno sobre una hipotética prolongación de su interinidad al frente de la Corporación.

Sánchez lo ha explicado este lunes así durante su intervención ante los miembros de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados, al ser preguntada por la diputada del PP Macarena Montesinos.

La máxima responsable de la Corporación ha argumentado que

"la elección del presidente de la Corporación no corresponde al Gobierno", sino al Parlamento. Además, ha recordado que ha hecho "manifestaciones públicas y también actos privados con los grupos parlamentarios exhortándoles a que hagan un esfuerzo por ponerse de acuerdo para reemplazar al miembro del Consejo dimitido y nombrar un presidente de acuerdo con los requisitos que establece la ley" y que el "debate es inaplazable y urgente".

Por su parte, Montesinos ha replicado que no la ven "nada incómoda en su nuevo papel". "Todo lo contrario, la vemos muy resolutiva, con una actitud muy favorable al del desempeño de su presidencia interina. Y si usted realmente se sintiera tan incómoda, no hubiera aceptado o ya habría dimitido", ha manifestado, para después añadir que "el Gobierno y sus dos partidos no tienen la menor intención de que se elija pronto al nuevo presidente" ya que Pedro Sánchez ha planeado que siga "al frente hasta las próximas elecciones, controlando informativos y favoreciendo fundamentalmente a sus productoras amigas".

En este sentido, Elena Sánchez ha dicho que "las interinidades no son buenas en nada, tampoco en la Corporación" y que ella se siente "extremadamente incómoda en esta situación". "No tengo ninguna intención de emular los dos años y siete meses de la Administración provisional única. Creo que es contraproducente para la empresa con carácter general, pero además y lo más importante, porque estaba sin la pluralidad representativa ni los contrapesos propios que significan un Consejo de administración elegido por ustedes", ha subrayado.

El senador socialista Francisco Javier Aragón ha preguntado por la situación del sistema directivo. En este momento, según ha especificado, hay 4 estructuras transversales Contenidos Generales, Contenidos Informativos, Contenidos Culturales, y Producción y Medios, "con serios problemas de incardinación con el resto de las unidades de la casa, las cuales deben aportar el trabajo de base para que estas cuatro grandes direcciones puedan desarrollar su trabajo sin menoscabo y de un modo efectivo".

"En el momento actual, se está desarrollando un proceso de recopilación de datos sobre lo desarrollado hasta la fecha para valorar su idoneidad o la necesidad de modificarlo para hacer más efectiva la gestión de la empresa. Soy, partidaria de la transversalidad y de fomentar las sinergias y el trabajo en equipo entre las diferentes unidades de la Corporación, pero siempre que los flujos de trabajo estén muy claros, ordenados y no den lugar a la confusión", ha señalado.

RECUPERAR LAS DIRECCIONES DE TVE y RNE

Por eso, ha afirmado que se propone plantear al Consejo de Administración analizar "en conjunto la estructura organizativa de RTVE para perfilar el mejor modelo organizativo". Sánchez es partidaria de recuperar las figuras de dirección de Televisión Española y Radio Nacional de España.

Desde VOX, el parlamentario Onofre Miralles ha preguntado a Elena Sánchez si tiene constancia de la existencia de "listas negras en RTVE, tal y como denuncian algunos trabajadores", a lo que la presidenta interina ha asegurado que no y que, mientras ella permanezca en el cargo, "se abrirá expediente informativo ante denuncias sobre este asunto que tengan un mínimo de verosimilitud".

Ante las acusaciones por parte de Miralles de "persecuciones a trabajadores de la cadena", "listas negras" y la existencia de "grupos de presión", Sánchez ha declarado: "Esta Presidencia ni conoce ni maneja este tipo de listas y las coacciones o presiones que usted indica serán las que pueda soportar o aceptar esta Presidencia. Y ya le digo que no va a ser así.

"Ni he consentido ni consentiré que ningún nombramiento o cambio en las personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestra empresa responda a señalamientos de tipo ideológico o cualquier otro", ha insistido.

De nuevo desde el PP, el diputado Eduardo Carazo ha denunciado que "las casualidades, siempre en contra del PP y siempre a favor del Gobierno, vuelven a producirse con demasiada frecuencia en los informativos de RTVE", a lo que Sánchez ha respondido que la presencia en los informativos de las diferentes instituciones del Estado está relacionada con "la relevancia y la función de cada una de ellas y con el ritmo que marca la actualidad y la trascendencia de los hechos noticiables".

Sobre si considera que ha ofrecido explicaciones suficientes a la opinión pública por las dudas surgidas sobre sus incompatibilidades le ha interpelado la 'popular' Carmen Riolobos. En este sentido, la presidenta interina de RTVE ha reiterado, como en su anterior comparecencia, que durante toda su trayectoria laboral en la Corporación "siempre" ha respetado el régimen legal de incompatibilidades que resultaba de aplicación según el lugar donde estaba y la tarea que estaba desempeñando en cada momento.

CONTRATOS CON PRODUCTORAS EXTERNAS

En su turno, el diputado del PP Andrés Lorite se ha referido a los contratos con productoras externas y ha criticado supuestos "favoritismos" hacia algunas de ellas, mientras que "la plantilla de RTVE queda únicamente para complementar las plantillas de las productoras privadas, para hacer lo que no le interesa, o para justificar una colaboración meramente accesoria".

"Como tenemos limitada la contratación de personal, a veces es imposible el uso de recursos internos en los proyectos, siendo la única opción viable la externalización o parte de la de la producción externalizarla. Por tanto, la contratación de producciones externas o en colaboración es, junto con la compra de derechos de emisión, la única fórmula posible para cumplir con nuestras obligaciones de programación", ha argumentado Sánchez.

En relación con el área de contenidos de RTVE ha preguntado el senador del PP Antonio Silván. En este aspecto, la presidenta interina hace una valoración positiva y ha recordado que en 2023 llegará una nueva parrilla con el objetivo de mejorar las audiencias.

Como ejemplo, Sánchez ha señalado que RTVE prepara un amplio paquete de producción de series nacionales que abarcan todos los géneros, se van a recuperar las series históricas, de aventuras; así como prepara una apuesta por series comprometidas socialmente con los problemas contemporáneos y que anunciará en fechas próximas. "Son buenas noticias para los espectadores, pero también lo son para los creadores de este país, para los cuales RTVE debe ser siempre la mejor plataforma para difundir sus trabajos y sus producciones", ha enfatizado.

Finalmente, respecto a la evolución de RTVE play ha preguntado el senador socialista Jesús Martín. Elena Sánchez considera que "desgraciadamente, en este periodo de tiempo, la plataforma no ha podido despegar ni asentarse como alternativa", a su juicio, "por una equivocada y deliberada estrategia que consistía en una reasignación de presupuestos". Así, ha anunciado una nueva campaña de lanzamiento para 2023", un refuerzo técnico, la compra de contenidos originales y una distribución cruzada de sus contenidos.