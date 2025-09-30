Los embalses acaban el año hidrológico con 30.827 hm3 y están al 55%, 7,1 puntos por encima que hace un año

Archivo - Vista del embalse de San Martiño, a 17 de abril de 2023, en Ourense, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hidrológica almacena 30.827 hectómetros cúbicos (hm3) este 30 de septiembre, día en el que finaliza el año hidrológico. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press, los embalses españoles se encuentran al 55% de su capacidad, 7,1 puntos por encima con repecto a las mismas fechas del año pasado. El Segura sigue una semana más a la cola y está al 16,5% de su capacidad.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa (Tarragona), donde se han recogido 72,8 litros por metro cuadrado (l/m2). De acuerdo con las últimas informaciones de Transición Ecológica, la vertiente atlántica está al 56,4% y la mediterránea, al 50,5%.

En lo que se refiere a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (69,9%), el Occidental (62,9%), Miño-Sil (67,1%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (58,4%), el Tajo (62,9%), el Guadiana (58,3%), Tinto, Odiel y Piedras (67,7%), el Ebro (54,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,7%).

Por el contrario, por debajo del 50% se encuentran Galicia Costa (44,7%), Guadalete-Barbate (42,6%), Guadalquivir (42,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,7%), el Júcar (48,7%) y el Segura, que continúa a la cola con 188 l/m2, lo que equivale al 16,5%.