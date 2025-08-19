Los embalses almacenan 34.734 hm3 y están al 62% de su capacidad, 8,3 puntos por encima del año pasado

Archivo - Vista del embalse de Picadas, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 34.734 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 62% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han perdido en esta última semana 1.055 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,9% de su capacidad, se encuentran todavía 8,3 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 53,7%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (69%), el Miño-Sil (76,4%), el Duero (69,7%), el Tajo (70,7%), el Guadiana (61,2%), Tinto, Odiel y Piedras (77,7%), el Ebro (64,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,4%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (52,3%), Guadalete-Barbate (45,8%), el Guadalquivir (47,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,3%), el Júcar (53,8%) y el Segura (25,5%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 63,2% y la Mediterránea, al 58,1%.