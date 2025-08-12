Los embalses almacenan 35.789 hm3 y están al 63,9% de su capacidad, 9,9 puntos por encima que en 2024

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 35.789 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 63,9% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han pedido 1.007 hm3 en una semana, o lo que es lo mismo, el 1,8% de su capacidad, se encuentran 9,9 puntos por encima que en estas mismas fechas en 2024, cuando la reserva estaba al 55,4%.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen encabezando la lista ya que están al 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (70,6%), el Miño-Sil (78%), el Duero (72,8%), el Tajo (72,7%), el Guadiana (62,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (78,6%), el Ebro (67,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (75,9%).

Por debajo del 60% están Galicia Costa (55,8%), Guadalete-Barbate (46,6%), el Guadalquivir (48,8%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,9%), el Júcar (54,9%) y el Segura (27,5%). Transición Ecológica ha señalado las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España durante esta semana. La máxima se ha producido en Cuenca con 3,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica está el 64,9% y la mediterránea, al 60,5%.