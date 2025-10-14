Empresas de Sanidad Ambiental piden colaboración entre administraciones y sector para lidiar con las ratas en ciudades. - ANECPLA

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha pedido reforzar la colaboración entre las administraciones y el sector profesional para garantizar una respuesta "rápida y eficaz" al "reto" de la creciente presencia de ratas en las ciudades por resistencias a los rodenticidas y las nuevas restricciones europeas en el uso de estos productos.

"Solo una actuación conjunta permitirá mantener las poblaciones bajo control y reducir los riesgos sanitarios asociados", ha señalado el presidente de ANECPLA, Sergio Monge.

En líneas generales, ANECPLA ha constatado un incremento de llamadas y actuaciones en los últimos meses, "especialmente en grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia". Según dice Monge, esto no se trata sólo de una sensación ciudadana, sino que las empresas asociadas a la organización también están constatando un repunte de avisos e intervenciones en relación a estos animales, incluso en zonas donde antes no era habitual detectarlos.

De acuerdo con la asociación, esto se debe a las resistencias biológicas que las ratas están desarrollando frente a algunos rodenticidas anticoagulantes --hasta ahora, los más eficaces para su control--, así como a las nuevas regulaciones europeas, que establecen límites cada vez más estrictos al uso de estos productos, tanto en el ámbito profesional como doméstico.

ANECPLA incide en que la gestión de plagas urbanas debe abordarse siempre con criterios técnicos y de calidad, garantizando que los servicios sean prestados por empresas acreditadas y registradas en el ROESB (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas). En este sentido, aboga por que los procesos de contratación pública incorporen criterios técnicos y de calidad, además del precio, de modo que se prioricen las soluciones más seguras, eficaces y responsables.

Además, subraya que la colaboración ciudadana y el trabajo profesional especializado son "esenciales" para evitar brotes y situaciones de riesgo sanitario. Por esta parte, recomienda que para prevenir la presencia de ratas se depositen los residuos en los contenedores adecuados, respetando los horarios de recogida, y que se evite acumular basura o materiales en patios, trasteros o zonas comunes que puedan servir de refugio.

Asimismo, aconseja mantener arquetas, sumideros y conducciones selladas y en buen estado, eliminar restos de comida y piensos de mascotas en exteriores y contratar siempre empresas especializadas registradas en el ROESB, especialmente en caso de infestaciones o presencia reiterada.