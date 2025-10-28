Encuentran en las Islas Chafarinas una de las praderas marinas mejor conservadas del mar de Alborán

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha encontrado una de las praderas marinas mejor conservadas del mar de Alborán en el marco de su última campaña científica destinada a caracterizar los hábitats bentónicos de la Zona Especial de Conservación (ZEC) del archipiélago, según ha informado este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, la pradera es un extenso espacio de angiospermas marinas en excelente estado de conservación y está localizada junto a comunidades de algas fotófilas, gorgonias y corales que colonizan los fondos rocosos del área.

El objetivo final de los expertos es mejorar la gestión del espacio protegido y prevenir impactos futuros, según el coordinador científico de la campaña, Javier Urra. "Toda la información adquirida permitirá completar la caracterización de los hábitats y conocer su estado de conservación, así como posibles impactos derivados de actividades humanas en algunos sectores dentro de la ZEC", ha explicado.

Esta última expedición se enmarca en el proyecto OAPN_CHAFARINAS, ejecutado en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN). Se desarrolló entre el 16 y el 26 de septiembre y en ella tomaron parte personal investigador de los centros oceanográficos de Málaga y Murcia.

En total, los expertos realizaron 30 inmersiones de buceo científico durante la campaña entre los cinco y los 30 metros de profundidad. Estos abarcaron los principales hábitats bentónicos en las islas: praderas de angiospermas marinas, cuevas semi-sumergidas y comunidades de macroalgas y gorgonias.

Entre los resultados más relevantes, Transición Ecológica destaca el cartografiado de la pradera de Posidonia oceanica localizada en el margen sur y oeste de las islas, que alcanza los 10 metros de profundidad y presenta una estructura densa y continua, así como el hallazgo de una extensa pradera de angiospermas marinas al sur de la ZEC.

A su vez, también documentaron densas poblaciones del coral naranja (Astroides calycularis) en las cuevas semi-sumergidas, y comunidades de gorgonias (Eunicella singularis, Leptogorgia sarmentosa) en los sectores norte y noreste de las islas Isabel y Rey. De acuerdo con una de las investigadoras del proyecto, Olga Utrilla, estas praderas son más extensas que en otras zonas del mar de Alborán, donde en muchos casos han desaparecido. "Su valor ecológico justificaría una ampliación de la ZEC para incluirlas dentro del área protegida", ha destacado.

La campaña contó con el apoyo logístico del personal del OAPN y el uso de sus instalaciones en las islas (la estación biológica, el laboratorio El Pirata y las embarcaciones del organismo), fundamentales para el desarrollo del trabajo científico.