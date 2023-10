Escuelas Católicas reafirma su "compromiso" en la prevención y reparación de abusos tras el informe del Defensor

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha puesto de relieve este martes su "compromiso" en la prevención y reparación de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, tras la publicación del informe hecho público por el Defensor del Pueblo.

En un comunicado, Escuelas Católicas ha asegurado que lamenta "profundamente el dolor que han provocado en cada víctima los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica" y ha defendido que es "imprescindible enfrentar la realidad, más aún cuando es tan dura, y asumir el reto de la transparencia sin desviar la mirada".

"Solo así podremos avanzar en el progreso y la construcción de entornos más seguros y justos", ha manifestado, para después añadir que el informe del Defensor del Pueblo contiene "mucho dolor", pero también "refleja un compromiso compartido con la verdad y la responsabilidad, elementos cruciales" en su camino hacia "una escuela que se define desde el paradigma del cuidado".

En este contexto, ha reafirmado su "compromiso con la seguridad y el bienestar de los alumnos, destacando su papel activo en la prevención y reparación de abusos, desde diversos ámbitos como la formación integral, la realización de protocolos, la promoción de la creación de entornos seguros o la construcción de proyectos integrales como 'Shamar, escuelas de cuidado'".

Respecto a este último proyecto, Escuelas Católicas ha indicado que 'Shamar' tiene como objetivo "mejorar la cultura del cuidado reforzando las estructuras necesarias para responder a posibles incidencias de violencia, generando espacios de escucha, confianza y empoderamiento de la comunidad educativa y creando una red sostenible donde las escuelas puedan compartir recursos y apoyarse mutuamente en la mejora de su cultura del cuidado".

Asimismo, ha señalado que, como destaca el propio Defensor del Pueblo en su informe, Escuelas Católicas ha elaborado la 'Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos', que tiene como objetivo "apoyar a los colegios, de manera que puedan actuar, prevenir y reparar los abusos sexuales a menores".

"En esta Guía se desarrollan cuestiones relevantes, tales como: qué es el abuso sexual de menores, falsas creencias frente a estos hechos, tipos de abuso, entre otros. Además, se establecen directrices para la prevención desde una base pedagógica, pastoral y jurídica, así como del proceso de sanación y reparación de las víctimas", recoge el Defensor del Pueblo en su informe.

A juicio de Escuelas Católicas, "es una buena noticia, además, comprobar que, como señala el Informe, las instituciones educativas están aplicando el protocolo" de la entidad, al que se puede acceder desde su web, y en el que tanto centros como instituciones encontrarán directrices "sólidas" para la prevención "desde una base pedagógica, pastoral y jurídica, sin olvidar otro aspecto fundamental como es el del cuidado de la comunicación que se genera en torno a las situaciones de abusos sexuales, de manera que las palabras contribuyan al proceso de sanación y reparación".

De este modo, Escuelas Católicas se compromete a "seguir poniendo todos los medios a su alcance para luchar contra el horror de los abusos sexuales", al tiempo que solicita que "no se olvide trabajar con igual transparencia y veracidad para abordar esta lacra en los otros entornos en los que, según el propio Defensor del Pueblo, se producen los abusos sexuales con un elevado porcentaje de casos: familia, entornos educativos no religiosos, deporte, etc.".

"Si queremos conocer la realidad al completo, la investigación debe proseguir. De lo contrario, no estaremos protegiendo a todas las víctimas, que es lo que nos mueve e interpela a todos", ha concluido.