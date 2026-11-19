Archivo - Varios bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 7 de octubre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.889 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 18 de noviembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra --que no ha aumentado desde el pasado día 11-- supone el 42,8% de la superficie que ha ardido en la Unión Europea (UE), que este año suma ya 704.227 ha.

En total, EFFIS contabiliza 476 incendios en España, frente a los 701 de Italia y los 389 de Francia. El sistema tampoco ha registrado nuevos fuegos en estos dos países durante la última semana.

La oleada de incendios más grave de este verano en España se registró en julio: el día 5, el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, en julio se produjo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales. A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando la superficie quemada pasó de las 45.221 ha del día 5 a las 367.520 del día 19.