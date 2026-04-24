España acumula 532 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre de 2025, un 19% más que lo habitual. - AEMET

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre de 2025, un 19% más del valor normal correspondiente a dicho periodo, 50 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta País Vasco y la mitad sur de la provincia de Almería.

En este aspecto, destaca especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea. Allí los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, el organismo estatal especifica que las lluvias también se sitúan por encima de los valores habituales en ambos, especialmente en las islas Canarias, donde en muchas zonas superan esos valores en más del doble.

Durante el periodo que va del 15 y el 21 de abril, las precipitaciones afectaron a la mitad norte de la Península y a las islas Canarias más occidentales. En concreto, se sobrepasaron los 10 l/m2 en los Pirineos, así como en puntos más dispersos del norte de Castilla y León, del Sistema Ibérico y del interior de Aragón.

A su vez, también se registraron estos valores en una zona comprendida entre la serranía de Cuenca y la mitad sur de Teruel, y en el norte de las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. De hecho, en áreas más localizadas del norte de Huesca y de Lleida se acumularon más de 30 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los principales observatorios, AEMET destaca los 17 l/m2 en Teruel, los 15 l/m2 en Girona/Costa Brava, los 13 l/m2 en Daroca I y Foronda/Txokiza y los 11 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa. Asimismo, señala que el día 22 las precipitaciones fueron escasas. Durante esta jornada sólo destacaron los más de 20 l/m2 registrados en el Pirineo de Girona.