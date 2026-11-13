España presenta en la Cumbre del Clima su plan de contratación pública ecológica para el periodo 2026-2033

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Marta Martínez Guerra, ha presentado en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) el Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, que fija objetivos y herramientas para incorporar criterios de sostenibilidad a las compras y obras de las administraciones.

En un vídeo remitido a medios de comunicación, Martínez ha destacado el alcance de esta iniciativa: "Entre el 10 y el 20% del PIB mundial corresponde con los contratos que hacemos desde las administraciones públicas para adquirir bienes, servicios o obras públicas y con los que funcionar", ha indicado.

El plan propone modificar la manera de licitar para reducir el impacto ambiental de la actividad pública. Entre los ejemplos señalados figuran la construcción de edificios con materiales de menores emisiones y su diseño para resistir los efectos del cambio climático. También plantea valorar las compras más allá de su precio inicial.

"Es importante tener en cuenta no solo cuánto me cuesta ahora, sino cuánto me va a costar a lo largo de toda la vida del producto, si lo voy a poder arreglar, etc.", ha destacado.

Martínez Guerra ha subrayado que estas medidas también pueden impulsar a las empresas que ofrecen soluciones sostenibles y reforzar la competitividad, las cadenas de suministro y la cadena de valor de la economía española. Según ha explicado, la capacidad de compra de las administraciones constituye una herramienta para promover ese cambio.

"Si conseguimos cambiar la manera en la que licitamos, tenemos un gran impacto en sostenibilidad", ha indicado.