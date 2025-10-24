España registra 19 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 62% menos que lo habitual

Las lluvias acumuladas desde inicios de mes se cifran en 19 l/m2, un 62% menos que lo habitual.- AEMET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 19 litros por metro cuadrado (l/m2), un 62% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo, 50 l/m2, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, en Ibiza y en la mitad sur de Mallorca y al este de Tenerife.

Durante el periodo que va del 15 al 21 de octubre, las lluvias afectaron a gran parte de la Península y archipiélagos, salvo por la mitad oeste de Andalucía, una franja en el levante que va desde Almería hasta Alicante y del valle del Ebro más oriental. Además, se superaron los 10 l/m2 sobre todo en el noroeste peninsular y en zonas más dispersas a lo largo del territorio, así como en áreas aisladas de Baleares y Canarias.

De acuerdo con AEMET, las cantidades más destacadas se dieron en la comunidad gallega, donde la provincia de Pontevedra acumuló entre 100 y 150 l/m2. Además, ha destacado entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales los 107 l/m2 en Vigo/Peinador, los 72 l/m2 en Pontevedra, los 49 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 36 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 35 l/m2 en Lugo/Rozas y los 34 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa.

Al margen de ello, ha comentado que el día 22 se registraron precipitaciones en el cuadrante noroeste de la Península y en áreas del pirineo más occidental.