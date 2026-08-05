España registra 194.122 hectáreas quemadas hasta el 5 de agosto, casi seis veces más que el año pasado

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registra un total de 194.122 hectáreas (ha) forestales afectadas por los incendios desde el inicio de 2026 hasta el 5 de agosto, según datos provisionales transmitidos este miércoles por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esto supone 5,8 veces más que el año pasado por estas fechas, cuando se habían registrado 33.360 ha afectadas.

Así se ha puesto de manifiesto en el Comité de Dirección de Medio Ambiente presidido este miércoles por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, en el que se ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios. Además, se han registrado 39 grandes incendios forestales en lo que va de año, es decir, aquellos que impactan sobre más de 500 ha. En comparación, el año pasado por estas fechas eran 12.

De acuerdo con fuentes del organismo, la situación de los incendios forestales es sensiblemente mejor que en semanas anteriores y su evolución ha sido muy favorable en los últimos días. Además, la situación meteorológica más favorable ha hecho que los niveles de peligro de incendios hayan descendido con respecto a días previos.

Aún así, el Comité ha coincidido en que "no se puede bajar la guardia". Asimismo, las fuentes espefican que los niveles de peligro de incendios siguen siendo muy altos en buena parte del norte, el este y el centro peninsular. De hecho, existe peligro extremo en el interior de las comunidades mediterráneas, el sur de Andalucía y las islas Canarias más montañosas. Además, de cara al fin de semana volverán a subir los niveles de peligro.

Durante las últimas jornadas, efectivos de Transición Ecológica se han centrado sobre todo en el Pirineo oscense, donde ha habido incendios no de gran tamaño, pero sí de difícil acceso, porque además de las altas temperaturas se están produciendo tormentas eléctricas, que son causa habitual de incendios. También en algunas reactivaciones del incendio de Burgohondo.

A la reunión han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario de MITECO, Miguel González Suela y los equipos técnicos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).