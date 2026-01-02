España registra 221 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 1% menos que lo habitual. - AEMET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre hasta el 30 de diciembre de 2025 se cifran en 221 litros por metro cuadrado (l/m2), un 1% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo, 224 l/m2, según ha informado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en gran parte de la mitad este de la Península, excepto por la Comunidad Valenciana y el sector oriental de Andalucía. Por el contrario, superan los valores normales del periodo de referencia 1991-2020 en la mayor parte del tercio oeste peninsular.

En este sentido, el organismo estatal ha destacado sobre todo la fachada mediterránea comprendida entre Almería y el Delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos. En cuanto a los archipiélagos, los acumulados se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte del archipiélago canario, así como en Ibiza y Menorca.

Por el contrario, se mantienen por debajo de los valores normales en Mallorca, en la mitad oriental de Menorca, y en la mitad occidental de La Palma y Tenerife, así como en el sur de Gran Canaria. Durante el periodo del 24 al 30 de diciembre, AEMET ha señalado que las precipitaciones afectaron a todo el territorio salvo a gran parte de las dos mesetas y a la mitad sur de las islas de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria.

En este sentido, el organismo estatal ha explicado que las cantidades más destacadas se dieron en la franja sur y en la fachada mediterránea así como en el archipiélago balear. En concreto, los mayores acumulados de precipitación se registraron de forma muy localizada en la fachada mediterránea. Por allí destacaron el nordeste de Cataluña, el Delta del Ebro, el litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja del Segura, donde se alcanzaron valores superiores a 120-150 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 103 l/m2 en el aeropuerto de Valencia, los 100 l/m2 en Tortosa, los 83 l/m2 en Girona/Costa Brava, los 76 l/m2 en Murcia/San Javier, los 65 l/m2 en el aeropuerto de Reus y los 64 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona. En lo que respecta al día 31 apenas se registraron precipitaciones.