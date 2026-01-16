España registra 241 l/m2 de lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico, un 5% menos de lo normal

Archivo - Transeúntes caminan por el centro de la capital protegiéndose de la lluvia con paraguas, en Madrid (España), a 20 de octubre de 2020. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 241 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2025) hasta este 13 de enero, lo que supone un 5% menos de lo normal (que se sitúa en 254 l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los valores están por debajo de los habituales en la cornisa cantábrica y en gran parte de la meseta norte junto a la mitad oriental de la Península, excepto en el Levante.

Por el contrario, las precipitaciones superaron los valores normales del periodo de referencia 1991- 2020 en la mayor parte del tercio occidental peninsular. Los valores aumentaron especialmente en la fachada mediterránea, comprendida entre Almería y el delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales e incluso llegan a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, los acumulados se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte del archipiélago canario, en particular en el norte de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en Ibiza y Menorca en el archipiélago balear. Sin embargo, se mantienen por debajo de los valores normales en Mallorca y en la parte sur de las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

AEMET ha explicado que las precipitaciones afectaron de forma gradual al país durante el período comprendido del 7 al 13 de enero. En este sentido, fueron más intensas en el oeste y se debilitaron hacia el este, aunque en el Levante no hubo precipitaciones --excepto en el Pirineo catalán, algunas zonas interiores de Cataluña y norte de Castellón--.

Las precipitaciones más intensas tuvieron lugar en la costa atlántica de Galicia superando los 100 l/m2 y en el Pirineo navarro y este del País Vasco, donde las precipitaciones fueron superiores a 60 l/m2.

Por su parte, en el interior peninsular las precipitaciones fueron de media inferiores a los 10 l/m2, salvo en amplias zonas junto a la frontera con Portugal, donde fueron algo superiores y en algunos puntos del Sistema Central donde se alcanzaron los 40 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacan los 100 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa (Guipúzcoa); 81 l/m2 en Pontevedra; 77 l/m2 en San Sebastián/Igueldo; 69 l/m2 en Vigo/Peinador y 61 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla.

En las Islas Baleares la escasa precipitación, inferior a 5 l/m2, afectó a la isla de Mallorca, mientras que en las Islas Canarias las precipitaciones alcanzaron todo el archipiélago, en gran medida inferiores a 20 l/m2 excepto en el interior de Gran Canaria, donde los acumulados ascendieron a 40 l/m2.

El día 14 se registraron débiles precipitaciones en amplias zonas del interior peninsular, Galicia y algunos puntos de las Islas Canarias, siendo las más intensas en Cádiz alcanzando los 20 l/m2.