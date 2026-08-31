España registra 264.656 ha quemadas hasta el 31 de agosto, un 30,9% menos que el año pasado

Un helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Revenga, a 9 de agosto de 2026, en Segovia, Castilla y León (España). - Nacho Valverde - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 264.656 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, según han señalado este lunes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esto supone un 30,9% menos que el año pasado por estas fechas, cuando habían ardido 346.443 ha, es decir, 81.787 menos que en 2026.

Además, se han registrado en este periodo un total de 44 grandes incendios forestales, es decir, aquellos en los que se queman más de 500 ha. Eso sí, Transición Ecológica ha especificado que estos datos son provisionales y que las cifras definitivas tras estudios pormenorizados de cada incendio podrán alterar el total de superficie afectada por los mismos.

España registraba peores cifras de incendios que el año pasado a principios del verano, ya que el 5 de julio ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, registró uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales; A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

Sin embargo, a fecha 17 de agosto se contabilizan 254.730 ha consumidas, lo que supone en conjunto menos superficie calcinada que hace un año. En comparación, la oleada de incendios más grave del verano pasado se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

UN TOTAL DE 9.532 HORAS DE VUELO

Por otro lado, MITECO también ha informado de que sus efectivos aéreos han realizado 9.532 horas horas de vuelo hasta el 28 de agosto. Por comunidades autónomas (CCAA), el 23,8% de ellas han sido en despliegues en Aragón; el 22,5%, en Castilla y León; y el 9,5%, en Castilla-La Mancha.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha trasladado hoy su reconocimiento y gratitud a todos los efectivos que continúan trabajando en la extinción de los incendios forestales, así como a las administraciones autonómicas y locales por su labor de coordinación.

"La temporada de incendios no ha terminado y el aumento de las temperaturas previsto para esta semana, con máximas que podrían superar los 40ºC, exige mantener el máximo nivel de prevención. Por ello, quiero trasladar la necesidad de no bajar la guardia y de seguir actuando con la máxima precaución", ha advertido.

Aagesen ha presidido este lunes el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer seguimiento de la evolución de los incendios. A la reunión también han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los equipos técnicos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La semana pasada Aagesen pidió comparecer este lunes en el Congreso de los Diputados para informar sobre la campaña contra incendios y los mercados energéticos. Según consta en la petición de comparecencia la ministra quiere "dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos".