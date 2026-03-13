España registra 503 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 39% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 503 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto equivale a un 39% más del valor normal para este periodo: 362 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan las cantidades habituales en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco. En especial, destacan el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea y el delta del Ebro.

Allí, los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos. En lo que se refiere a los archipiélagos, el organismo estatal señala que las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal en ambos, salvo en la mitad sur de las islas canarias de mayor relieve y en la mitad este de Mallorca.

Durante el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de marzo, AEMET indica que las las precipitaciones fueron abundantes y afectaron a todo el territorio. Según explica, las más destacadas se registraron en la mitad este peninsular, con acumulaciones que superaron los 100 l/m2 en amplias zonas del levante, como Castellón, y en Cataluña, en el sistema Ibérico y, de manera más aislada, en el sur de Valencia y de Albacete, así como en el interior de Cantabria.

Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios, el organismo estatal menciona los 96 l/m2 en Oviedo, los 93 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao, los 77 l/m2 en Alicante/El Altet, los 73 l/m2 en el aeropuerto de Zaragoza, los 72 l/m2 en Tortosa y los 67 l/m2 en Castellón/Almazora. Además, indica que el día 11 se registraron precipitaciones leves en la cornisa cantábrica y en ambos archipiélagos, y más intensas en el Cabo de la Nao, con alrededor de 60 l/m2.