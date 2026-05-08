España registra 566 l/m2 de lluvia acumulada desde octubre de 2025, un 19% más de lo normal. - AEMET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 566 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 19% más de su valor normal correspondiente al mismo periodo, que se cifra en 475 l/m2.

AEMET señala que las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte de la Península, excepto por una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de la mitad sur de la provincia de Almería. En este aspecto, el organismo estatal destaca especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, así como algunos puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente lo habitual y llegan incluso a duplicarlo.

Las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal en ambos archipiélgaos salvo en la mitad este de Mallorca. De acuerdo con AEMET, este exceso es notable en Canarias, donde en muchas zonas se registran acumulados superiores al doble de lo habitual. Durante el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 5 de mayo, las precipitaciones afectaron a la mayor parte del territorio excepto el interior de Andalucía, Murcia y Canarias.

Según el organismo estatal, se superaron los 10 l/m2 en toda la mitad norte de la Península y en áreas del cuadrante sureste. Por esta parte, las cantidades más destacadas alcanzaron los 80 l/m2 en el interior de Álava, el norte de Teruel y el Pirineo oscense y navarro, donde también se acumularon más de 100 l/m2. Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET menciona los 91 l/m2 en Foronda/Txokiza, los 75 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao, los 67 l/m2 en Burgos/Villafría, los 65 l/m2 en Daroca, los 63 l/m2 en Santander I/CMT y los 62 l/m2 en el aeropuerto de Zaragoza en Oviedo.

Por último, el organismo estatal señala que las precipitaciones fueron dispersas a lo largo de la Península y de ambos archipiélagos el día 6. En este marco, se registraron más de 10 l/m2 en el Pirineo gerundense y más de 20 l/m2 en La Palma.